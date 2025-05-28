Путін перейшов у черговий наступ на Україну, Трамп досі не готовий ввести санкції проти свого "божевільного друга", а наші, прости Господи, народні депутати із партії "Слуга народу" та нібито забороненої партії медведчука-путіна тишком нишком узаконюють для себе та своїх друзів НЕКОНСТИТУЦІЙНЕ і ШКІДЛИВЕ МНОЖИННЕ ГРОМАДЯНСТВО.

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Найцинічніше в цій ситуації - це БРЕХЛИВА поведінка ідеологів МНОЖИННОГО ГРОМАДЯНСТВА.

Спочатку вони обіцяють ОБОВʼЯЗКОВУ перевірку законопроекту на КОНСТИТУЦІЙНІСТЬ у КСУ, а потім переконують, що це не дуже й ОБОВʼЯЗКОВО.

Пояснюють це тим, що дбають лише про діаспору, яка вже жити не може в США, Канаді й Австралії без другого українського громадянства, а на практиці закладають механізм спрощеної процедури отримання громадянства для своїх родин, які вже отримали інше громадянство, та легалізації майна і коштів за кордоном, які зароблені ними "чесною працею" на державній службі в Україні.

А ще прагнуть узаконити множинне громадянство для іноземного бізнесу, який вже давно мріє зайти на земельний ринок нашої держави.

Якщо раніше до розвалу нашоі УНІТАРНОї ДЕРЖАВИ та узаконення важливого інституту ФЕДЕРАТИВНОЇ ДЕРЖАВИ нас штовхали російські шовіністи та імперці, то нині серед локомотивів цієї ідеї - ПОДВІЙНІ ГРОМАДЯНИ та РЕЗИДЕНТИ інших країн, які нині отримують мільйони бюджетних коштів на державних посадах у воюючій Україні.

Ви подивіться лише на так звані реформи від подвійних громадян, які перетворили Міністерство освіти і науки в Міністерство еміграції молоді з України:

- з кожним роком війни, вони ускладнюють умови вступу до вишів та до магістратури і аспірантури. Вони вже наблизили українське НМТ до китайського "Гаокао". В Китаї 4 предмети, кожен з яких складають по 3 години протягом двох днів, у воюючій Україні - 4 + 1 предмети складають 4 години. Натомість сусідні європейські країни всіляко спрощують прийом українських школярів до своїх університетів;

- днями ухвалено рішення про підвищення практично ВДВІЧІ ціни навчання за контрактом на 50 спеціальностях.

Натомість сусідні європейські країни збільшили кількість місць на БЕЗОПЛАТНЕ навчання для наших абітурієнтів.

Резиденти та платники пенсійних фондів США та інших країн, які тимчасово заробляють кошти на державних посадах в Україні, щоденно лякають розвалом Держави через демографічну кризу та пропонують рятувати нас залученням працьовитих філіпінців, пакистанців… на наші підприємства. Мовляв ми їм спрощену процедуру отримання громадянства, а вони нам врятують економіку та побудуть щасливу і багату Україну?!

А ж у свою чергу пропоную прості, але КОНСТИТУЦІЙНІ рішення:

- звільнити з державних посад всіх ПОДВІЙНИХ ГРОМАДЯН та РЕЗИДЕНТІВ інших країн;

- накласти мораторій на всі неадекватні та шкідливі реформи, які спонукають наших громадян і молодь МІГРУВАТИ з України;

- не допустити ухвалення законопроекту про множинне громадянство, щонайменше, до його розгляду в Конституційному суді.

І найважливіше:

- сформувати до виборів НОВУ проєвропейську парламентську БІЛЬШІСТЬ та новий ВОЄННИЙ УРЯД;

- оптимізувати, щонайменше на третину, кількість посадовців органів державної та місцевої влади, працівників контролюючих та правоохоронних структур;

- провести секвестр бюджету-2025 в інтересах національної безпеки та оборони;

- заборонити тендерні закупівлі на "бруківку, стадіони і парки"…

І найголовніше - врешті ЗРОЗУМІТИ, що ні які трампи чи множині громадяни за НАС САМИХ вільну, незалежну і щасливу УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ не збудує!