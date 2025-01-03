'Какие времена, такое и 'богатство': Татьяна Черновол показала интересный 'лайфхак' на передовой и взбудоражила сеть. Видео

Бывшая нардеп, военнослужащая Татьяна Черновол рассмешила украинцев шуточным видео о способе не дать замерзнуть батареям от дронов Mavic зимой. Она согревала их теплом собственного тела.

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Политик поверх кофты-флиски надела второй бюстгальтер, куда сложила батареи. От холода и Черновол, и ее технику согревала теплая курточка. Соответствующим роликом женщина поделилась на странице в Facebook.

"Мое богатство", – пошутила военнослужащая, показывая батареи для беспилотников.

В комментариях пользователи соцсети посмеялись вместе с Черновол и пожелали ей опеки и защиты высших сил.

"Спасибо вам, берегите себя", "Молодчинка, Танюша! Вот как надо наращивать грудь", "Танюша еще и юмористка. Силы и защиты!" "Чем богаты, тем и рады. Слава нашим защитницам", "Спасибо за защиту нашей страны, возвращайтесь с победой", – пишут люди под постом.

Как писал OBOZ.UA, в конце декабря в городе Здолбунов Ривненской области родственники, друзья и знакомые трогательно встретили из российского плена военнослужащего Артура Ниверчука. Защитник мариупольского завода "Азовсталь" находился во вражеской неволе 884 дня – с мая 2022 года. Он вернулся в Украину в результате обмена в октябре.

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