Как украинцы относятся к идее провести выборы в случае объявления перемирия: результаты опроса

Более 70% украинцев не поддерживают проведение выборов после достижения соглашения о перемирии. Выбирать следующего главу государства и новый состав парламента они предпочитают только после полного завершения войны.

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Зато каждый четвертый гражданин Украины готов прийти на избирательный участок или во время перемирия, или уже сейчас. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в мае текущего года Киевским международным институтом социологии.

В рамках опроса, в котором приняли участие 1010 респондентов, живущих на подконтрольной правительству территории Украины, их спросили, стоит ли проводить выборы в государстве, пока не закончилась война. Условием для проведения таких гипотетических выборов указывалось наличие гарантий безопасности и объявление перемирия.

Выяснилось, что подавляющее большинство украинцев – 71% – не поддерживают проведение выборов после перемирия даже с гарантиями безопасности, а считают, что выборы должны быть только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны .

Тех же, кто считает, что выборы следует проводить после перемирия или даже уже сейчас, набралось 25%.

Несмотря на то, что большинство украинцев не представляют себе выборов до завершения войны, по сравнению с мартом этого года фиксируется определенное изменение общественных настроений. Так, количество тех, кто поддерживает идею выборов сейчас или после объявления перемирия, за два месяца выросло с 19% до 25%. Тех, кто убежден, что выборы до полного завершения войны проводить не стоит, стало меньше: в марте этого мнения придерживались 78%, что на 7% больше, чем в мае.

Во всех регионах Украины абсолютное большинство опрошенных выступают против проведения выборов. Больше всего противников выборов – на западе Украины. Относительно меньше всего – на востоке, хотя и там большинство людей выступают против проведения выборов до конца войны.

Установили социологи также корреляцию между поддержкой/неподдержкой выборов и доверием к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Более половины тех, кто не доверяет действующему главе государства, поддерживают проведение выборов – 57% против 38%, которые против проведения выборов даже в случае достижения перемирия с гарантиями безопасности.

Среди тех, кто доверяет президенту, 82% высказываются против проведения выборов (поддерживают проведение – 15%).

Интересно, что по сравнению с мартом доверие украинцев к Зеленскому по состоянию на первую половину мая выросло с 69% (в марте) до 74% (в мае), а доля тех, кто ему не доверяет, снизилась с 28% (в марте) до 22% (в мае).

Улучшился также баланс доверия-недоверия к президенту: если в марте он составлял +41%, то на начало мая вырос до +52%.

Доверие к президенту преобладает над недоверием во всех регионах нашего государства – и показатели этого доверия достаточно близки. Меньше всего доверяют Зеленскому на востоке нашего государства – 33% (в других регионах – около 20-22%), а доверяют ему на востоке 60% (на остальной территории страны – около 75-77%).

"В условиях сложной международной ситуации и напряженных дискуссий вокруг возможных переговоров по завершению войны президент Зеленский сохраняет высокую общественную поддержку и легитимность. И кроме высокого доверия подавляющее большинство украинцев продолжают придерживаться мнения о невозможности выборов до полного завершения войны и заключения мирного соглашения", – подвел итоги опроса исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Он также призвал политиков от власти и оппозиции, общественных деятелей, представителей медиа и экспертов отложить споры и продемонстрировать консолидированную позицию в вопросе отстаивания национальных интересов Украины.

"Сильная сплоченная Украина является убедительным аргументом и для наших партнеров, и для наших врагов, что интересы Украины и украинцев должны быть учтены, а пересечение "красных линий" невозможно", – резюмировал Грушецкий.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о результатах опроса КМИС по поводу того, как украинцы относятся к различным вариантам мирных планов и какой готовы поддержать. На выбор респондентам предлагали условные планы РФ, США и Европы с Украиной.

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