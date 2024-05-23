Если песков врёт в подавляющем большинстве случаев, то путин — в отличие от него — примерно в половине, в чём и состоит его непредсказуемость. Может, врёт, но, может, и правда.

Так вот, когда пуйло говорило, что Байден для него лучше Трампа, оно, похоже, таки не соврало. Ибо Трамп является таким точно непредсказуемым, как путин, чем его действительно пугает. Ёбнутого может в самом деле испугать такой же ёбнутый, как он, вот и нашла коса на камень.

Между тем, рейтинги Трампа резко выросли в ключевых штатах, то есть колеблющихся между республиканцами и демократами (при где-то равном распределении голосов от остальных штатов в коллегии выборщиков, которая и избирает президента). Предвыборные показатели становятся уже почти гарантирующими ему победу с сумасшедшим отрывом!

Даже проводя в судах время почти всей избирательной кампании, он, тем не менее, согласно последним опросам будет иметь от решающих 7 штатов 83 членов коллегии из 93, которые вообще будут от этих штатов, то есть побеждает в штатах, которые якобы колебались, со счётом уже 83:10, коль учесть и Северную Каролину.

Это означает, что если Украина и мордор не договорятся — хотя бы через посредников — между собой, то всё будет решать — и никому достоверно не известно, как именно! — непредсказуемый/импульсивный/ёбнутый Трамп, и это будет уже не "русская рулетка", а американская, что пуйлу вовсе не нужно, да и нам, кстати, тоже.

Причём речь идёт даже не о двадцатом января, а уже о пятом ноября, максимум — шестом. И два с половиной месяца между этими датами могут стать самыми опасными в истории человечества: в Америке будут одновременно сразу два президента — 1) дедушка как формальный со всеми правами в Главной стране мира и 2) новоизбранный, у которого семь пятниц на неделе и на которого будут ориентироваться и страна (и Украина!), и мир.

До тех пор путину очень нужно всё решить, иначе именно в США и состоится игра в "войну и мир в Украине", а пуйловой целью такое совсем не является.

И напуганное пуйло отважилось на такой себе переворот — уволило слишком воинственного патрушева, который в таких условиях уже не нужен, а министром обороны вообще сделало бухгалтера, ибо пуйлу теперь интересна не столько собственно армия, сколько кто там сколько украл.

Соответственно иным стало отношение к переговорам, ибо нужно успеть до октября включительно и начинать надо уже вот-вот — конечно, лучше бы с лучших завоёванных позиций, однако же жареным смердит уже так ощутимо, что и не до позиций.

Ведь ёбнутый у ёбнутого может всё забрать, и рисковать трусливый путин не желает. На писюна будет переть пахан.