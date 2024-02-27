Сразу несколько экспертов считают вероятной атаку россии в той или другой форме на Литву, Латвию и Эстонию с целью дальнейшего обмена имперских достижений в этих странах на согласие НАТО фактически отдать путину Украину.

Кроме того, говорят и о возможном вторжении в Молдову, причём уже почти сейчас, но с целью не обмена на Украину, а аннексии Приднестровья — с дальнейшим пробиванием туда через Украину сухопутного коридора.

При этом четыре страны — члена НАТО точно не будут мешать такому процессу и будут блокировать любые решения, требующие консенсуса, относительно адекватного ответа. Хотя страны Балтии — члены НАТО и потому надеются на статью 5 (а Молдове и надеяться не на что вообще).

Две из четырёх стран НАТО, которые будут умножать его на нуль, общеизвестны — Венгрия Орбана и Словакия Фицо.

Третьей должны стать Нидерланды Вилдерса, но лично мне кажется, что ещё раньше Нидерландов это будет Германия Шольца, что, разумеется, гораздо хуже.

Вот что сказал Шольц совсем недавно:

"Мы ни в коем случае не должны быть связаны с целями, которых достигает эта система [ракеты Taurus]. Поэтому это [поставка этих ракет] не следующий вариант на повестке дня. Эта ясность также необходима. Меня удивляет, что некоторые люди совсем не волнуются, они даже не задумываются над тем, может ли то, что мы делаем, в каком-то смысле привести к участию в войне."

Канцлер мог быть значительно лаконичнее, ведь сказал на самом деле только одно: "МНЕ СТРАШНО!", что, собственно, и провоцирует путина на разнообразную эскалацию, ибо Германия, таким образом, не будет вмешиваться — ей страшно.

Когда-то страны, которым было страшно, сдавали куски Европы Германии. Теперь — несколько иначе.