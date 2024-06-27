Когда осенью прошлого года Украина ещё могла на поле боя победить мордор, Байден, которому такая досрочная — за год до выборов — победа была тогда не нужна, дал указание демократам в Палате представителей не помогать относительно умеренному спикеру Маккарти остаться на своём посту.

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Слушаясь президента, демократы предоставили возможность республиканцам уволить Маккарти, и его место вскоре занял значительно худший на то время трампист Джонсон. После этого новый спикер — по указанию Трампа, которого Байден таким образом собственноручно включил, — полгода блокировал помощь Украине.

Весной, когда запахло жареным и Украина в войне стала проигрывать, что Байдену тоже было не нужно, демократы — снова по поручению Байдена — пообещали Джонсону "в случае чего" поддержку, тот сразу внезапно вспомнил, что он не только трампист, а ещё и баптист, и прекратил блокирование помощи Украине, то есть Трампа Байден выключил.

Бестолковый Трамп, конечно, оказался единственным, кто во всём виноват, то есть хитровыхитренный осёл сделал из глупого слона первого врага Цивилизации.

Сейчас оба опять идут в президенты. Скользкий манипулятор и самовлюблённый нарцисс. На первого, который в политике полвека, повлиять сложно. На второго можно — если постоянно демонстрировать ему почтение, ежедневно выражать уважение, да и вообще всё время быть от него в восторге.

С шумным эксцентриком нам будет гораздо проще, чем с тихим провокатором. Впрочем, пуйлу тоже.