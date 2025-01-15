Блог | Как Демократическая партия США и Ведьма более 30 лет кормили Россию Украиной
1994: демократ Клинтон в Будапеште оставляет Украину без ядерного оружия.
2008: Ведьма в Бухаресте блокирует вступление Украины в НАТО, при этом чтобы мордор таким образом не только получил приглашение съесть Украину, а сделал это как можно быстрее, Украине вступление в НАТО на будущее всё же обещают (просто не сейчас).
Пуйло тогда колебалось только тактически, лелея надежду всё сделать "мирно" Януковичем.
2014: Янукович свергнут, пуйло почти мгновенно начинает фактическую агрессию, а демократ Обама запрещает Украине защищать Крым.
2022: агрессия пуйла становится крупномасштабной, а администрация демократа Байдена гарантирует мордору, что катастрофы для российской армии не будет, и в дальнейшем своё слово держит, параллельно тормозя вступление Украины в НАТО и обещая, что оно состоится после победы, стимулируя тем самым мордор, чтобы такой победы у Украины не было.
2024: Ведьма рассказывает в своей книге, как пуйло в своём кабинете напугало её другой своей сукой.