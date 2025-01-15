1994: демократ Клинтон в Будапеште оставляет Украину без ядерного оружия.

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2008: Ведьма в Бухаресте блокирует вступление Украины в НАТО, при этом чтобы мордор таким образом не только получил приглашение съесть Украину, а сделал это как можно быстрее, Украине вступление в НАТО на будущее всё же обещают (просто не сейчас).

Пуйло тогда колебалось только тактически, лелея надежду всё сделать "мирно" Януковичем.

2014: Янукович свергнут, пуйло почти мгновенно начинает фактическую агрессию, а демократ Обама запрещает Украине защищать Крым.

2022: агрессия пуйла становится крупномасштабной, а администрация демократа Байдена гарантирует мордору, что катастрофы для российской армии не будет, и в дальнейшем своё слово держит, параллельно тормозя вступление Украины в НАТО и обещая, что оно состоится после победы, стимулируя тем самым мордор, чтобы такой победы у Украины не было.

2024: Ведьма рассказывает в своей книге, как пуйло в своём кабинете напугало её другой своей сукой.