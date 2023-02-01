Качинский перевел более 420 тыс. грн на ВСУ, чтобы разрешить спор с Сикорским: появились подробности

Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский перечислил на нужды Вооруженных сил Украины 500 тысяч злотых (420 тыс. грн). Таким образом, он завершил судебный спор с эксминистром иностранных дел Радославом Сикорским.

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Об этом в Twitter сообщил адвокат Качиньского Кшиштоф Соболевский, разместив заявление политика и платежку. Глава партии подчеркнул, что сегодня Украина борется за свою независимость и свободу, а также за безопасность Польши и всей Европы.

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