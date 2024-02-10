Кабмин уволил первого замминистра обороны: в чем причина

Кабинет министров Украины в субботу, 10 февраля, уволил с должности первого заместителя министра обороны Александра Павлюка. Причиной этого стал переход должностного лица на другую должность.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Александр Павлюк был назначен на должность заместителя министра обороны Украины почти год назад, 14 февраля 2023 года.

"Уволен Павлюк Александр Алексеевич с должности первого заместителя министра обороны Украины в связи с переходом на другую работу", — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что Павлюка могут назначить новым командующим Сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Сырского, который теперь занимает должность главнокомандующего.

Александр Павлюк – генерал-лейтенант ВСУ, после начала полномасштабного вторжения РФ ответственный за оборону Киевщины, а в период с марта по май возглавлял Киевскую областную военную администрацию. До этого он руководил Операцией Объединенных сил.

Ранее сообщалось, что Валерия Залужного отстранили от должности главнокомандующего ВСУ 8 февраля. Его заменил Александр Сырский, командовавший Сухопутными войсками ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский также произвел замену руководства Генерального штаба Вооруженных сил Украины. На должность руководителя Генштаба был назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич, возглавлявший Силы территориальной обороны. Он займет место генерал-лейтенанта Сергея Шаптала.

Напомним, что 9 февраля Александр Сырский сделал первое заявление в роли главнокомандующего. В частности, он заверил, что главной ценностью была и есть жизнь и здоровье украинских воинов.

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