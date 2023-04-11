Кабмин согласовал кандидатуры глав Луганской и Сумской ОВА: кто возглавит области

Во вторник, 11 апреля, Кабинет Министров Украины принял новые кадровые изменения. В частности, согласовано назначение глав Луганской и Сумской областных государственных администраций.

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Об этом сообщил в Telegram представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук. Так, Луганскую ОВА возглавил Артем Владимирович Лысогор. Начальником Сумской ОВА стал Владимир Николаевич Артюх.

Также в этот день Кабмин уволил с занимаемых должностей директора Бюро экономической безопасности Украины Вадима Мельника и заместителя председателя Государственной аудиторской службы Украины Галину Вашеку.

Владимир Артюх – генерал-лейтенант, советник начальника Винницкой ОВА. 37 лет посвятил Вооруженным силам Украины, где служил на командных и штабных должностях от командира взвода до заместителя начальника Генштаба ВСУ.

Артем Лысогор родился 25 апреля 1983 года в Днепре. Службу в органах внутренних дел начал с июля 2000 года курсантом Национального университета внутренних дел. Работал в Амур-Нижнеднепровском, Бабушкинском районных отделах Днепропетровского городского управления УМВД, Управлении общественной безопасности ГУМВД в Днепропетровской области, в полку особого назначения "Днепр-1".

Далее Лысогор исполнял обязанности заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Житомирской области, отвечал за обеспечение общественной безопасности и публичного правопорядка. С февраля 2022 года находился в Луганской области и помогал оборонять населенные пункты вокруг Североонецка.

В марте 2022 года полковник Артем Лысогор был награжден президентом Украины орденом "За мужество" III степени.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 марта Кабинет министров Украины согласовал увольнение с должностей глав Луганской, Одесской и Хмельницкой областных военных администраций Сергея Гайдая, Максима Марченко и Сергея Гамалия соответственно. Гайдай возглавлял Луганскую область с 25 октября 2019 года.

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