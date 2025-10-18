Прежде всего дам научное определение "карколомності" (сногсшибательности): это сногсшибательная склонность КАРКать, когда вЛОМ думать и анализировать, а вместо этого есть непонятная потребность своим перманентным постоянным стабильным неизменным предсказуемым сногсшибательным карканьем пытаться изменить мир, мировоззрение зрителям-читателям и будущее этого мира - благодаря, в частности, сногсшибательному количеству нанятых (и добровольных, то есть бесплатно дурных) каркунов.

Видео дня

А теперь - по сути.

Не разделяю общественной истерии относительно того, что Трамп-миротворец ради скорейшего прекращения российско-украинской войны хочет говорить не только с руководством страны, являющейся безусловной жертвой этой неспровоцированный агрессии, но и с фактически самоназначенным руководителем страны-агрессора, ведь для посредника это совершенно нормально, и достаточно активно содействуя весьма удачному прекращению ряда войн (в частности, на Ближнем Востоке), он поступал именно так.

Понимаю в этом контексте здоровую реакцию уважаемых представительницы и представителя Белого дома - пресс-секретаря и директора коммуникаций, которые на бессмысленный вопрос, кто предложил для встречи Трампа с Путиным именно Будапешт - дескать, позорный [для всех без исключений!!!] "меморандум" был подписан [более 30 лет назад!!!] как раз там, - оба ответили "Твоя мама", ибо только родители должны были научить своего несмышленного корреспонденыша, где, что и у кого можно спрашивать и должны ли разнообразные плохо увековеченные города [Варшава со "своим" договором и др.] вечно "отвечать" за свое былое прошлое.

К примеру, когда в Праге с 1995 года загостило Радио Свобода, этому ничуть не помешало то, что именно там за 27 лет до того московские - и не только - войска потопили в крови Пражскую весну (о чем чья-то мама забыла рассказать).

А вот штатные представители "альтернативных" - то есть "либеральных" [Россия с DEI???!!!] - кремлевских башен, наоборот, оптимистично рассказывают, что мир в Украине уже между Трампом и Путиным согласован на 90 процентов, и в "городе-меморандуме" им осталось обсудить лишь некоторые технические детали.

(Заодно якобы обсуждают и полупринудительную эвакуацию в Москву Мадуро - наподобие Асада, а я бы добавил, что тогда нобелевская тетя из Венесуэлы, став там соответственно президентом, сама с радостью подарит ему эту премию, еще и приплатит.)

Тем временем в тоже оптимистичном Чернигове переименовывают в честь Трампа один из городских скверов (а я бы - в случае прекращения им этой войны - переименовал бы в Трамп хоть Харьков, особенно если под это пойдут дополнительные инвестиции, ибо кто же город с таким названием посмеет обижать?)…