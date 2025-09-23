Израильско-палестинский конфликт остается нерешенным: генсек ООН признал, что десятилетия дипломатии оказались безрезультатными

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что отказ в государственности Палестине стал бы подарком экстремистам во всем мире. В то же время он признал, что десятилетия дипломатии оказались безрезультатными – израильско-палестинский конфликт так и остается нерешенным

Гутерреш призвал к реализации решения о двух государствах как единственного пути к миру между Израилем и Палестиной. Об этом он заявил в штаб-квартире ООН на международной конференции по мирному урегулированию палестинского вопроса.

"Израильско-палестинский конфликт остается нерешенным... Диалог сорвался... Десятилетия дипломатии оказались безрезультатными. Ситуация является невыносимой, и она ухудшается с каждым часом", – подчеркнул Гутерреш.

По его словам, единственный выход – это решение о двух государствах "в пределах безопасных и признанных границ на основе линий до 1967 года, с Иерусалимом как столицей обоих государств".

Генсек ООН также поздравил те страны, которые официально признали государство Палестина.

Он одновременно осудил и террористические атаки ХАМАСа на Израиль 7 октября, и наказание всего палестинского народа за них.

Гутерреш в очередной раз призвал к "немедленному и постоянному прекращению огня, немедленному и безусловному освобождению всех заложников, а также к немедленному, полному, безопасному, безусловному и беспрепятственному гуманитарному доступу".

По его словам, события на Западном берегу реки Иордан несут "экзистенциальную угрозу для решения о двух государствах".

"Непрерывное расширение поселений, ползучая угроза аннексии, усиление насилия со стороны поселенцев – все это должно прекратиться", – сказал он.

По словам Гутерреша, палестинцы имеют право на свое государство, а отказ им в этом "будет подарком экстремистам во всем мире".

Без решения о двух государствах мира на Ближнем Востоке не будет, а радикализм будет распространяться в мире, подчеркнул генсек ООН.

"Я призываю вас сделать все возможное, чтобы решение о двух государствах победило – для народов Израиля, Палестины и для всего человечества", – подытожил Гутерреш.

Ряд стран признали государство Палестина

21 сентября четыре страны заявили о признании Государства Палестина: Великобритания, Канада, Австралия и Португалия. Соответствующие заявления сделали главы правительств этих стран.

Это решение вызвало жесткую критику со стороны израильского правительства и семей заложников, которые удерживаются в Газе, и некоторых консерваторов. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, признание "поставит под угрозу наше существование и станет абсурдной наградой за терроризм".

Как израильское, так и американское правительства заявляют, что признание является дипломатическим подарком для ХАМАС после его нападения на юге Израиля 7 октября 2023 года, в результате которого погибло 1200 человек, а 251 был взят в заложники.

Что предшествовало

Ранее президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция признает государство Палестина. Свою позицию он обосновал тем, что приоритетом сейчас является прекращение войны в секторе Газа и спасение гражданских.

Тогда в Великобритании вслед за Францией отметили необходимость признания Палестинского государства.

Зато в США позицию Макрона решительно отвергают и назвали ее пощечиной жертвам теракта 7 октября 2023 года.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что пока Берлин не планирует признавать Палестинское государство. В то же время он призвал Израиль обеспечить немедленное прекращение огня в секторе Газа и оказать гуманитарную помощь местным жителям.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 2025 год более 140 из 193 стран ООН признают Палестину как независимое государство.

