Дішли руки подивитись цифри. Виявилось, що територія Ірану майже у 80 разів більша за територію Ізраїлю. Населення – майже у 9 разів більше. До того ж Іран має величезні поклади газу і нафти, входячи до рійки країн – лідерів за кількістю розвіданих вуглеводнів у світі.

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Але все це ніяк не врятувало іранського Голіафа від принизливого побиття ізраїльським Давидом. Бо євреям вдалося побудувати у пустелі ефективну державу, а персам – заідеологізований та вкрай корумпований режим "ісламської республіки" (хоча монархія до того була не більш ефективною).

У своїх споминах "Моє життя" Ґолда Меїр пише: батько сучасного Ізраїлю "вірив, що обов’язок будь-якого уряду полягає передовсім у тому, щоб захистити себе і своїх громадян, хай як його потім критикуватимуть. Для Бен-Ґуріона величезне значення мало ще одне міркування: громадян Ізраїлю, цей сплав різних людей, мов і культур, потрібно привчити, що за їхню безпеку відповідальний уряд і тільки уряд".

Нас українська влада намагається привчити до думки, що "спасіння українців – справа рук насамперед самих українців". Але війни такого масштабу, тривалості та інтенсивності, як російсько-українська війна, виграють держави, а не народи.

Тому шлях до виживання України – насамперед у ефективізації її влади. Західна допомога корисна, але не вирішальна. Маленькі можуть перемагати великих. Але для цього вони мають бути на порядок ефективнішими за них. Доведено Ізраїлем. Завдання для України.