Потужний виступ Президента Володимира Зеленського у Раді Безпеки, що закликає до відновлення справедливості в стінах ООН, дозволить нарешті поставити крапку в ганебній історії незаконного перебування росії в ООН.

російська федерація, як суб’єкт, не була серед засновників Організації Об’єднаних Націй та ніколи не вступала до складу ООН відповідно до Статуту ООН. російська федерація не ратифікувала у парламенті Статут ООН, що є однією з обов'язкових процедур нового члена ООН. За російську федерацію, як нового члена, ніколи не голосувала Генеральна Асамблея ООН, що також є обов'язковою процедурою. Відповідно до норм статті 23 Статуту ООН, членом Ради Безпеки досі залишається Радянський Союз.

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Водночас, Україна, як країна-засновник ООН, що неухильно дотримується принципів Статуту ООН, цілком заслуговує на те, щоб виконувати обов’язки та реалізовувати права постійного члена Ради Безпеки ООН до закінчення розслідування та вирішення долі місця колишнього СРСР в ООН.

Через агресивну війну розв’язану росією, що порушила всі існуючі правила сучасної міжнародної системи, спаплюжила норми ООН, сьогодні увесь цивілізований світ об’єднався навколо України.

"російський народ буде нести відповідальність за цю ганебну сторінку своєї історії та прагнення силоміць відродити колишню імперію", – сказала у своїй промові на врученні Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук правозахисниця, голова Центру громадянських свобод, амбасадор руху "Геть рф із ООН".

Ворог це чудово розуміє і всіма силами намагається втриматись у кріслі СРСР в ООН, тому що боїться не тільки майбутнього трибуналу а і можливості створення миротворчої місії ООН на кшталт "Operation Desert Storm", яка цілком можлива за умови вигнання росії із ООН.

Ініціативна група #unrussiUN започаткована ГО "Громадський Хаб", розробила декілька сценаріїв вигнання росії з ООН, які завдяки сьогоднішній промові Президента Зеленського у Радбезі ООН в найближчому часі можуть бути втілені в життя.

"Китайський сценарій" 1971 року. Тоді Генасамблея ООН визнала Республіку Китай (Тайвань) неналежним представником народу всього Китаю. Для визнання росії неналежним представником народів СРСР потрібна лише проста більшість країн-членів ГА ООН, саме така, що останнім часом стабільно підтримує проукраїнські резолюції.

Будь-яка держава-член ООН може виступити з ініціативою визнати росію неналежним представником СРСР та народів, що населяли СРСР. Така ініціатива не містить в собі жодних ризиків а ні для ООН, а ні для країни, що ініціювала прийняття такої спеціальної резолюції Генеральної Асамблеї ООН. І це відбудеться не на підставі того, що росія є державою-агресором (що містить ризики для головних партнерів України), а через те, що це держава-шахрай на міжнародній арені.

"Китайський прецедент" показує, що всі резолюції та документи ООН, прийняті з 1949 по 1971 рік, коли в ООН Китай представляла Республіка Китай (Тайвань), яка в цей період не контролювала материкового Китаю, не втратили своєї сили та діють до цього часу, отже побоювань спричинити міжнародний безлад немає.

"Південно-Африканський", коли Комітет з підтвердження повноважень (Credential Committee) з 1969 по 1984 рік не підтверджував повноваження Південно-Африканської Республіки через апартеїд.

Таким же чином, можна на підставі юридичної нікчемності перебування росії в ООН і неналежного представництва народів СРСР, не підтверджувати повноваження російської делегації багато років, фактично блокуючи їхню можливість брати участь у роботі ООН.

Вигнання росії з ООН дозволить Україні отримати заморожені кошти рф через рішення Ради Безпеки ООН, за зразком резолюції по Кувейту від 1991 року.

Ми впевнені, що саме через рішення Ради Безпеки ООН Україна зможе гарантовано отримати репарації, конфіскувати усі заморожені активи ворога, а це понад п’ятсот мільярдів доларів США, та належним чином організувати міжнародний трибунал, щоб засудити путіна і інших рашистських злочинців.

Після виступу Президента Зеленського в ООН, Україна отримала шанс пройти шляхом Південної Кореї та вийти з цієї війни набагато сильнішою. Усі розмови про затяжну війну більше не лякають, а навпаки – надихають українців.

Побоювання затяжної війни загалом обґрунтовані. Якщо передивитись звіт "Порівняння військової потужності росії та України на 2023 рік" стане очевидним факт того, що ворог у рази перевищує нас по всіх показниках. Населення, територія, мобілізаційний ресурс, військовий бюджет – в росії у рази більший, ніж в Україні.

Війна в Україні не перша і не остання в історії людства. У ХХ сторіччі відбулись щонайменше дві затяжні війни, які мають послугувати прикладом для цивілізованого світу, що підтримує Україну.

Негативний приклад затяжної війни, до якого судячи з інтерв’ю схиляються всі союзники України – це Ірано-іракська війна, що тривала з 1980 по 1988 рік.

Виходячи з того, що сили воюючих сторін були приблизно рівними, такий приклад не дуже доречний, але зважаючи на міжнародну фінансову та воєнну підтримку України, його можна використати.

Заявлені цілі вторгнення Іраку до Ірану, дуже схожі на аргументацію росією вторгнення в Україну.

Контроль над водним шляхом Шатт аль-Араб – сухопутний коридор в Крим.

Придбання трьох островів Абу-Муса, і Великий, і Малий Томб, від імені ОАЕ та Анексія Хузестану на користь Іраку – анексія Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Запобігання розповсюдження ісламської революції в регіоні – запобігання розповсюдженню революції гідності.

Війна між Іраком та Іраном забрала життя близько 1 мільйона людей. Економічні втрати протиборствуючих сторін оцінюються в 350 мільярдів доларів.

Найбільшими союзниками Іраку були країни НАТО та СРСР, але ця співпраця не призвела до перемоги у війні.

Другий приклад затяжної війни, що має слугувати взірцем для України – це Корейська війна. Ключові моменти, на які треба одразу звернути увагу.

Гаряча фаза війни проходила з 25 червня 1950 року по 27 липня 1953 року, за участю Збройних сил ООН. Далі відбулось припинення вогню, Корея розділилась на комуністичну Північну та демократичну Південну. Де-юре війна триває по сьогоднішній день, але наслідки від неї для обох країн дуже різні.

ВВП на душу населення в Південній Кореї в 18 разів вище, ніж у Північній. Економіка Південної Кореї майже в 100 разів більша за економіку Північної Кореї.

Треба зазначити, що Південна Корея - це одна з небагатьох економічно розвинених країн у світі, яка майже не має власних природних ресурсів, таких як газ чи нафта. Єдиний суходільний кордон вона має з Північною Кореєю. Щодо власних продуктів харчування, то це в основному рис, овочі та морепродукти. Південна Корея бідна на родючі ґрунти, тому понад 70% продуктів харчування імпортує з інших країн світу. Північна Корея витрачає значно більшу частку ВВП на військові витрати, а Південна Корея – це економічне диво, лідер у галузі інновацій, потужна економіка якої займає 12 місце в світі за обсягом ВВП.

Ніхто не буде сперечатись з тим фактом, що своєму успіху Південна Корея зобов’язана втручанню у війну Збройних сил ООН та санкцій Ради Безпеки ООН, які були накладені на Північну Корею.

Приклад Південної Кореї має надихати усіх наших союзників тому, що проти України здійснює збройну агресію країна-нелегал в стінах ООН – організації, яка відповідає за збереження миру на планеті Земля.

Коли Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг по-філософськи зазначає, в інтерв’ю виданням німецької медіагрупи Funke, що більшість воєн тривають довше, ніж очікували люди, коли їх починали, він повинен мати на увазі лише Корейську війну.

Коли Глава Ситуаційного центру з питань України при Міноборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фрейдінг розкриває плани Бундесверу, заявивши, що його країна готується до того, що війна між росією та Україною триватиме до 2032 року. Світ повинен розуміти, що мається на увазі не війна на взаємне знищення, а війна з якої Україна вийде набагато сильнішою за ворога, завдяки санкціям Ради Безпеки ООН проти росії та всеосяжній міжнародній підтримці України.

Президент Володимир Зеленський у своєму виступі у Радбезі ООН чітко визначив: росія у статусі незаконного члена ООН, кидає виклик усій системі світового порядку! Це означає, що шлях до вигнання росії із ООН відкритий і Україна має намір відновити справедливість в стінах ООН. Це означає, що ми переможемо ворога в будь-якому випадку, якою б затяжною не була ця війна.

Звертаємося до Володимира Зеленського з пропозицією разом розглянути план дій, та сценарії для вигнання росії з ООН, та реформи ООН згідно з Українським мирним планом. Прошу всіх поділитися цією статтею, щоб вона дійшла до адресата.