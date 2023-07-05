Думаю, не все ещё успели оценить значение этих смелых судебных решений, в частности — как они могут неожиданно помочь Байдену в победе на выборах.

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С очень небольшим разрывом во времени главная судебная инстанция Главной страны мира приняла два очень нетривиальных вердикта с весьма далеко идущими возможными последствиями. Оба они касаются отмены "позитивной дискриминации".

Одним из этих решений было признано право компании по разработке сайтов в отказе потенциальному клиенту, заказ которого носил характер, связанный с ЛГБТ. Суд посчитал это не дискриминацией секс-меньшинств, а реализацией права руководителя компании-разработчика на отказ, связанный с его религиозными убеждениями.

Другим решением была отменена иная "позитивная дискриминация" — преимущества представителей национально-расовых меньшинств при зачислении в учебные заведения.

То есть Верховный суд США в обоих случаях посчитал, что реализация прав сексуальных или этнических меньшинств не должна противоречить правам остальных, для которых преимущества одних оборачиваются нарушением уже прав этих самых остальных. Из-за особых прав, например, геев не должны страдать представители религиозных конфессий, несовместимых с ЛГБТ, а из-за преимуществ чернокожим абитуриентам не должны страдать (=дискриминироваться) белые. Ведь то, что для одних — дискриминация "позитивная", для других оборачивается дискриминацией негативной, то есть обычной.

Такие решения могут явиться в известной степени поворотным моментом в понимании дискриминации — ведь в ЮАР, например, процветает "чёрный расизм", да и в американских университетах иногда происходит нечто подобное. Возможно, недавние беспорядки во Франции здесь тоже можно упомянуть.

Показательно, что решения американской Фемиды были с пониманием восприняты не только республиканцами (как бы консерваторами), но и демократами (как бы либералами).

И здесь, не исключено, вмешалась политика, повлиявшая как на сами решения, так и на их восприятие (имею в виду неожиданное понимание демократами). Не зря умница Иван Яковина рассказал о них в контексте того, сколь сложно "украинскому" Байдену победить "российского" Трампа.

Я уже писал о том, как критически важно Байдену кем-то заменить свою крайне непопулярную партнёршу на выборах — вице-президента Камалу Харрис (которую не поддерживают, в том числе, ни сами женщины, ни сами представители расовых меньшинств), что особенно важно в связи с почтенным возрастом Байдена, поскольку вице может внезапно стать президентом, чего Америка в ДАННОМ случае очень боится.

Но, предложив Харрис иную должность, пойти в паре, например, с Хиллари Клинтон (что резко повысило бы шансы на успех) мешает та самая "позитивная дискриминация": нельзя "обижать" ни женщин, ни "цветных", и если гендерный вопрос Хиллари собой "закроет", то расовый остаётся.

Поэтому такие судебные решения против "позитивной дискриминации", а главное — неожиданную двухпартийную поддержку этих неожиданных решений электоратом можно полагать в некотором смысле развязывающими Байдену руки в этом плане. Теперь важно его решение. Пойдёт в паре с Харрис — шансов победить будет значительно меньше, чем при любом другом сочетании.

Ничего нового в смене вице-кандидата нет: четырежды избиравшийся Рузвельт шёл к своему первому избранию в паре с Джоном Гарнером, ко второму — с ним же, к третьему — с Генри Уоллесом, а к четвёртому — с Гарри Трумэном, который и сменил Рузвельта в начале четвёртого срока ввиду его смерти, а потом был избран также на новый срок (причём в силу персонального исключения — как для действующего президента — согласно поправке к Конституции он мог потом баллотироваться и ещё, но уже отказался).

Украине нужно, чтобы Трамп не прошёл. Объективно — то же самое необходимо и самой Америке. Камалу надо заменять. Суд показал эту дорогу, а общественность в большинстве своём это приняла и поддержала. Теперь помогите дедушке проявить решительность.