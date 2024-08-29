Дурова освободили из-под ареста, но взяли задаток и запретили покидать Францию.

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Если бы это был украинский суд, Дуров должен заплатить 9 миллиардов залога. Во Франции он заплатил пять миллионов. У нас залог насчитывают противозаконно (для тех, кто не друг властям) по объему имущества. В других странах – исходя из других принципов. Но суд не завершен и наше отношение к российским проектам во время войны с россией не должно зависеть от позиций других стран.

Около 70% молодых украинцев потребляют новости в Telegram. Таковы данные свежего исследования Ukrainian Youth Today от Центра анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (МРИ).

В целом же по Украине, между прочим, этот процент достигает 80%. Только представьте, что большинство украинцев потребляют новости с платформы, которую создал россиянин и финансируют российские олигархи.

Действительно ли Telegram является символом свободы слова, используется ли он как инструмент влияния Кремля? Возможно ли, что за свободными чатами скрываются скрытые соглашения с российскими властями?