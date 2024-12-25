Ищут и собирают по всей Европе: Порошенко купил для ВСУ 300 ночных 'Мавиков'

Петр Порошенко передает в войска еще 300 тепловизионных дронов "Мавик". В ближайшее время, по словам пятого Президента, будут закуплены еще 200 таких беспилотников.

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Также военным передают 300 детекторов дронов "Ванильный сахарок". Стоимость этой партии техники для фронта – миллион евро. Об этом сообщили на сайте "Европейской Солидарности".

"Мы кардинально изменили подготовку к Рождеству. Вместо 12 постных блюд, вместо подарков колядующим, мы все наши усилия и все оставшиеся деньги направили на очень нужные вещи", – отметил Порошенко.

"Звонки от воинов мы начали получать еще задолго до этого: с октября власть перестала закупать и поставлять теплые "Мавики". Тогда наша команда законтрактовала 1000 ночных "глаз" для фронта. Недавно они спохватились и разбросали хоть какие-то деньги бригадам, но времени на поиск и закупки уже нет", – констатирует Порошенко.

"Мы добровольно отказались от 700 "Мавиков" в пользу обратившихся к нам подразделений. Эти 300, которые сейчас перед вами, оплатил "Фонд Порошенко", и уже до Нового года мы будем пытаться передать их в ВСУ. Я решил срочно найти в Европе еще 200 "Мавиков" – выскрести, законтрактовать, оплатить – тоже до конца года", – объясняет пятый Президент.

"Сейчас здесь более 300 "теплых" "Мавиков". Мы сделаем все, чтобы еще до Нового года тем, кто остался "слепыми", тем, кому нечем делать ни разведку, ни сброс, мы присылаем на фронт", – сказал он.

"Для того чтобы вы поняли о чем идет речь – за весь 2024 год до сегодняшней даты мы поставили 310 "теплых" "Мавиков". И сейчас только одна закупка, более миллиона евро – еще 300 "теплых" "Мавиков", – отметил он.

"Что такое 500 ночных "Мавиков", когда 5 единиц закрывает полосу обороны батальона? Можете посчитать. А еще за моей спиной 300 "Ванильных сахарков". В общей сложности их будет больше 3000. За каждым из них – спасенные жизни", – рассказал Порошенко.