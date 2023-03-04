Блог | Александр Чебаненко: Иран, как и Беларусь, является агрессором по отношению к Украине

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#Мы_предупреждали

"Иран является соучастником совершенных российской стороной преступлений и должен понести с рф солидарную ответственность", – премьер-министр Украины.

Далее текст на языке оригинала.

Про те, що Іран, як і Білорусь (разом з рф та, можливо, Північною Кореєю), з точки зору міжнародного права відносно України є агресором, я писав неодноразово.

В тому числі, в матеріалах, що додаються.

Сподіваюсь, певні тектонічні зміни в нашому керівництві все ж мали місце, раз ми почули такі заяви.

Але одних заяв замало, потрібні конкретні дії.

В першу чергу, у вигляді реальних кроків щодо створення спеціального міжнародного воєнного трибуналу.