Инвестиции, ПВО, санкции против РФ и не только: Зеленский определил украинским дипломатам главные задачи

Президент Владимир Зеленский выступил с обращением к украинским дипломатам, в котором определил их главные задачи. Среди них – поиск дополнительного финансирования для вооружения Сил обороны, в том числе и системами ПВО, санкционное давление на Москву и привлечение российских активов для защиты Украины.

Видео дня

"Обратился к украинским дипломатам и изложил главную задачу украинской дипломатии: способствовать всему, что защищает украинскую жизнь в Украине прежде всего, и всему, что наносит боль России за эту войну. И каждый должен быть конкретным в собственных результатах ради наших людей, ради Украины", – рассказал Зеленский в официальном Telegram-канале.

Он добавил, что Украина сейчас имеет глобальное сотрудничество – наибольшее, чем когда-либо. Однако это это не означает, что уже можно прекращать расширение активности.

"Всегда должны искать новые форматы. Было время, когда прорывной, действительно прорывной, стала датская модель. Также – чешская инициатива по артиллерии. Много сделано для развития этих моделей, также много сделано для развития нашей отечественной авиации – и это не только, кстати, F-16, но также очень эффективно применяются французские "Миражи". Спасибо за это партнерству Франции, спасибо президенту Макрону, господину министру и также хочу поблагодарить нашего посла во Франции. Должны и в дальнейшем именно так развивать все, что придает Украине силы", – заявил Зеленский.

Ключевое для Украины – дроны

По словам президента, сейчас ключевое – это дроны всех типов.

"У нас есть значительный дефицит финансирования. Мы на всех уровнях – это и отношения со странами непосредственно, и совместные форматы, такие приоритетные, как "Рамштайн" и коалиция желающих, – всюду мы ищем дополнительное финансирование. На уровне посольств это надо максимально поддерживать", – заявил он.

Зеленский добавил, что также дипломаты должны быть активными – политически, медийно – в вопросе относительно ПВО для Украины.

"Мир должен знать, что происходит из-за этих позорных ударов России и как можно защитить жизнь здесь. Это должно быть работой не только Киева, но и всех наших посольств, всех наших представителей", – объяснил глава государства.

Российские активы должны работать на защиту Украины

Президент подчеркнул, что российские активы должны работать на защиту от агрессии РФ. Так, у Нафтогаза есть выигранные арбитражи против России и против "Газпрома".

Общая сумма уже достигает примерно 6,9 млрд долларов, "и это ощутимо было бы сейчас, если бы мы могли направить такой большой объем денег на нашу оборону".

"Надо быть креативными, надо быть убедительными в том, чтобы уже выигранные решения для Украины переводить в конкретную реальность – финансовую плоскость. В целом это должно быть одной из основных ваших задач – отстаивать необходимость того, чтобы Россия полностью платила за то, что делает против Украины", – заявил президент.

Санкционное давление на РФ

То же касается и санкций, добавил Зеленский.

"Мы в Украине начали работу по синхронизации санкций. Санкции партнеров применяем в нашей юрисдикции, и, соответственно, украинские санкции должны быть распространены в юрисдикциях наших партнеров. Это непросто, но это необходимо, и это именно ответственность Министерства иностранных дел Украины вместе с Советом национальной безопасности и обороны Украины", – рассказал он.

Сейчас еще не все пакеты санкций ЕС синхронизированы даже в странах Европы, которые не являются членами Евросоюза. Это надо исправить и максимально пропагандировать усиление санкций против России, продолжил глава государства.

Особое внимание должно быть уделено санкционному треку в отношениях с США:

"После смены администрации произошла трансформация содержания отношений с Америкой. Но цель нашего сотрудничества с Соединенными Штатами остается неизменной – мы должны выстоять под российскими ударами, и это важно даже не только для всего нашего региона и Европы. Благодаря защите Украины – больше основ для глобальной безопасности и недопущения любых войн, в частности, в Тихоокеанском регионе. Надо утверждать такую связь".

Кроме того, Украина имеет конкретные договоренности с президентом США по ПВО, украинским дронам для США, экономическому сотрудничеству и инвестициям.

"Должны все это реализовать, и это вызов – реализовать. Роль посольства должна быть значительной. Также надо давить в рамках "Группы семи" – чтобы санкции и санкционные шаги были и в Америке, и в Европе, и в Японии", – заявил Зеленский.

Также, по его словам, должна работать и вся юридическая архитектура для привлечения России к ответственности за войну.

"Есть работа по фиксации и расследованию российских преступлений войны, есть наша работа на уровне Международного уголовного суда, есть наше новое соглашение о создании Специального трибунала по агрессии России против Украины. Нужно больше ясности и нужны конкретные сроки, в частности по созданию трибунала. Я поручаю Андрею Сибиге, министру, подготовить реальный перечень шагов – что должно быть сделано и когда возможен запуск трибунала", – сообщил украинский лидер.

Интеграция в НАТО и ЕС

До конца года Кабинет министров должен обеспечить готовность по всем переговорным кластерам для вступления Украины в ЕС, а украинские дипломаты должны продолжить работу над тем, чтобы Евросоюз выполнил свои обещания, заявил президент.

Кроме того, продолжается интеграция с НАТО на рабочем уровне, именно поэтому важно делать все доступные шаги на политическом уровне.

Зеленский также призвал не снижать активности в реализации двусторонних соглашений по безопасности, которых сейчас 28.

По его словам, необходимо усилить работу в странах Африки, Азии, Латинской Америки, арабского мира и Тихоокеанского региона.

Переговоры с Россией

Еще одним приоритетом Украины является увеличение динамики в переговорах по окончанию войны.

По словам президента, сейчас готовится обмен пленными с РФ. Секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне провести новую встречу представителей в Турции.

"Адженда (повестка дня. – Ред.) встречи для нас понятна – возвращение пленных, возвращение детей, которые были похищены Россией, и подготовка встречи лидеров. Я прошу вас информировать страны вашего пребывания о необходимости именно такого переговорного подхода, именно такой адженды и обеспечивать Украине необходимую политическую поддержку", – сказал Зеленский.

Кроме того, посольства и консульства Украины должны способствовать украинским гражданам и громадам, чтобы они сохраняли связь со своим государством.

"В частности для этого недавно был принят закон о множественном гражданстве, и мы начинаем его выполнение. Это и задача, и очень серьезный исторический результат. Постепенно будем определять круг стран, с которыми будут открываться соответствующие процедуры", – сказал украинский лидер.

Президент наградил дипломатов

Зеленский поблагодарил дипломатов за работу и отметил их государственными наградами. В частности, орден "За заслуги" II степени получил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и специальная уполномоченная президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США Ольга Стефанишина.

Орден "За заслуги" III степени президент вручил послу в Чехии Василию Зваричу и послу Франии Вадиму Омельченко, орден княгини Ольги I степени – послу Украины в США Оксане Маркаровой.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, 21 июля Зеленский назначил 16 новых послов Украины. Он подчеркнул, что каждому из них определили персональные задачи и четкие критерии оценки эффективности.

Решение было принято после утренних совещаний с военными, главой МВД Игорем Клименко, главой МИД Андреем Сибигой и командой ОП.

По словам Зеленского, длительный процесс отбора кандидатов на дипломатические должности завершен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!