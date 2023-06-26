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Блог | Инвестиции боятся больше не коррупции, а идиотов у власти
Просто две цитаты
Цитата 1.
Для преодоления коррупции и привлечения инвестиций в Украине необходимо "просто отменить наличные", – заместитель руководителя офиса президента на донорской конференции в Лондоне.
Цитата 2.
Комиссии по обслуживанию карт двух монополистов, Visa и MasterCard в Украине - самые высокие в Европе, - СМИ
*Интересно, персонажу кто-то скажет, что в Украине - война, абсолютное большинство населения банально борется за выживание, отсутствие наличных денег не равно отсутствию коррупции, а инвестиции боятся больше не коррупции, а идиотов у власти?
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