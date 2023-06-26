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Александр Чебаненко
Александр Чебаненко
Директор программы "Право" Украинского института будущего

Блог | Инвестиции боятся больше не коррупции, а идиотов у власти

Инвестиции боятся больше не коррупции, а идиотов у власти

Просто две цитаты

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Цитата 1.

Для преодоления коррупции и привлечения инвестиций в Украине необходимо "просто отменить наличные", – заместитель руководителя офиса президента на донорской конференции в Лондоне.

Цитата 2.

Комиссии по обслуживанию карт двух монополистов, Visa и MasterCard в Украине - самые высокие в Европе, - СМИ

*Интересно, персонажу кто-то скажет, что в Украине - война, абсолютное большинство населения банально борется за выживание, отсутствие наличных денег не равно отсутствию коррупции, а инвестиции боятся больше не коррупции, а идиотов у власти?

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