Просто две цитаты

Видео дня

Цитата 1.

Для преодоления коррупции и привлечения инвестиций в Украине необходимо "просто отменить наличные", – заместитель руководителя офиса президента на донорской конференции в Лондоне.

Цитата 2.

Комиссии по обслуживанию карт двух монополистов, Visa и MasterCard в Украине - самые высокие в Европе, - СМИ

*Интересно, персонажу кто-то скажет, что в Украине - война, абсолютное большинство населения банально борется за выживание, отсутствие наличных денег не равно отсутствию коррупции, а инвестиции боятся больше не коррупции, а идиотов у власти?