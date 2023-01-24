Вот и подошел к концу триста тридцать четвертый день войны. На фронте, вроде, ничего нового (по сравнению со вчера) не произошло.

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Я тут что подумал. Существует некий барьер в понимании украинцами тех или иных действий европейских лидеров, которые, в конечном итоге, не более, чем рабы общественного мнения в Европе. И я, не претендуя, разумеется, на истину в последней инстанции, хочу поделиться своими наблюдениями по этому поводу.

Возможно тогда украинцы лучше поймут европейцев и не станут предъявлять к ним тех требований, которых предъявлять не нужно. И не будут от них ожидать того, чего ожидать бессмысленно.

Я, естественно, буду говорить о немцах, но, это, скорее всего, в значительной мере распространяется на всех европейцев. Во всяком случае, в западной Европе.

Итак. Вот вам моя “Инструкция по пользованию европейцем".

Европеец не считает смелость большой добродетелью. Он, скорее, относится к ней настороженно и часто не может отличить ее от глупости или позерства. Бессмысленно требовать от него “смелого" поступка. Значительно выше смелости он ставит осмотрительность и трезвый расчет. Он не любит рисковать и предпочитает действовать наверняка.

Европейские лидеры не считают своим долгом придерживаться каких-то догм. То, что мы считает “принципиальностью" - у них является синонимом упрямства. Они совершенно иначе воспринимают свои обязанности, чем мы. Они считают, что они просто нанятые людьми менеджеры, которые должны исполнять волю тех людей, которые их избрали. Изменилось общественное мнение - меняется и политика. Европейский лидер не считает своим долгом “пасти народы". И уже тем более - их воспитывать.

Европейцы очень плохо относятся к коррупции. Это не значит, что ее нет вовсе. Наверное она есть. Но, например, я ни разу в жизни с ней здесь не сталкивался. Так или иначе, но когда появляются какие-то не то, что разоблачения, а даже только подозрения в коррупции, они считают, что политик или чиновник должен уйти в отставку и вернуться только в том случае, когда все подозрения против него сняты. Никакие аргументы про тяжесть момента в таком случае для европейца не работают. Я не утверждаю, что это оптимальная стратегия. Но если вы хотите понять европейцев, то это нужно знать. И если у вас находящийся под подозрением в коррупции чиновник продолжает оставаться на своем месте, то это производит на европейца очень плохое впечатление.

Европеец очень плохо относится к тем, кто его обвиняет в трусости, медлительности, тупости, безжалостности или сравнивает его с колбасой. Особенно если этому человеку что-то от европейца надо. Европеец этого человека считает дураком и хамом. Я знаю, что вы такого рода поведение хамством не считаете. И я с вами даже, наверное, согласен. Но европеец считает так. А мы с вами говорим о них. Таковы здесь обычаи. Это другой народ. И вы должны понять: европеец никогда хамством не ответит на хамство. Он ответит саботажем и нарочитым затягиванием решения. Он будет вас изводить до последнего. Такова его месть. Поэтому никогда не хамите европейцу. Примите его правила. Если, конечно, вы хотите от него чего-то добиться, а не просто покрасоваться перед своими.

Европеец ужасно плохо относится к ситуациям, когда тех, кого обвиняют в “измене", забивают на смерть кувалдой по голове. Причем без суда и следствия. Но наивно предполагать, что если в аналогичной ситуации кувалду заменить выстрелом в затылок, то отношение к этому убийству у европейца поменяется. Нет. Тут дело не в орудии убийства, а в отсутствии суда и следствия. И в отсутствии наказания тех, кто позволили этому убийству случиться. Ну и, разумеется, тех, кто это убийство совершил.

Европейцы искренне считают, что все народы одинаковы и не бывает плохих и хороших народов. Бывают плохие люди. Но не народы. Возможно, это неверно. И я знаю, что вы считаете иначе. Я даже готов допустить, что у вас есть основания так считать. Но мы сейчас говорим не о вас, а о европейцах.

Поэтому когда европеец слышит речи официального лица про то, что какой-то народ генетически не способен к демократии, что это народ-садист и лучшее, что он может сделать - это издохнуть, а культуру этого народа нужно уничтожить, то европеец считает такого рода заявления шовинизмом и нацизмом. Таковы его представления о шовинизме и нацизме. И когда он слышит такого рода заявления с украинской стороны, то он начинает думать, что возможно, Путин не так уж неправ, когда говорит, что борется с нацизмом в Украине. Я знаю, что вы придерживаетесь другой концепции, но мы сейчас говорим о европейцах.

Можно еще много чего рассказать, но это, пожалуй, основное. В заключении, я хотел бы сказать, что я на вашей стороне. И я понимаю ваш аргумент: пусть бы они побыли на нашем месте, вот тогда бы мы на них посмотрели с их “обычаями". Но судьба распорядилась так, что вы находитесь на своем месте, а они - на своем.

Наверное справедливо, что “сытый голодного не разумеет", но драматизм нынешней ситуации состоит в том, что это вам от них нужно оружие и деньги, а им от вас - ничего. Они защищают голый принцип. Конкретно им - ничего не угрожает. Во всяком случае - они так считают. Их главная движущая сила сегодня - это эмпатия к вам. Возможно они ошибаются, и им угрожает смертельная опасность. Но, поверьте мне, они так не думают. Чтобы они не говорили, желая вас подбодрить. Поэтому научитесь взаимодействовать с европейцами.

Европа устроена так: примерно 45% европейцев считает, что это не их война, что это очередная разборка славян между собою, что они все уже надоели до чертиков еще с балканских войн и что лучшее, что могут сделать европейцы, это сказать: “чума на оба ваши дома" и закрыть границы.

Примерно 40% европейцев твердо уверены, что Украине нужно помогать и это их долг. Потому, что Украина защищает их ценности и она жертва агрессии. Тут нет места для рассуждений: они считают, что помогать украинцам - их святая обязанность.

И наконец 15% европейцев - колеблются. Это такие “розовые пони". Они все как один пацифисты, левые с уклоном в марксизм, сторонники “гендерного разнообразия", “мультикультурализма" и “зеленой экономики". Они все носители “культуры отмены" и “борцы с капитализмом". И вот за них сейчас идет борьба. От их позиции зависит какое оружия получит Украина. Когда и сколько.

Только представьте себе какого-нибудь “небинарного" человека из этой среды, когда он узнает о всех тех вещах, о которых я написал выше. И надеюсь, что вам после этого станет понятнее, почему решения об оружии принимается так тяжело и долго.

Но, тем не менее, как бы дурашливо не выглядел это “розовый пони", он все равно склоняется в вашу пользу. Просто не пугайте его, не мешайте ему вам помогать своей брутальностью. Он этого боится. И если вы научитесь обращаться с европейцем, вы все от него получите и никогда не пожалеете, что с ним связались. Потому, что это хорошие люди. Я знаю, что я говорю.

Ведь наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!