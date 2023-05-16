Макрон заявил, что россия подчинена Китаю. Он уже не пытается помочь ей сохранить лицо, а наоборот — ускоряет его потерю, чтобы после этого ей уже не было что терять.

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Полное вырождение произошло и с русским народом. "Русский бунт" — некогда "бессмысленный и беспощадный" — превратился в тихий ропот на кухне и ворчание по телефону. В мордоре стали настолько дефективны, что разучились бунтовать. Самый актуальный анекдот про русских – это когда приговорённый к повешению спрашивает, приносить ли с собой верёвку. Они пошли на войну не по причине отваги, а просто из трусости — чтобы не сопротивляться отправившим.

"Трусский" это русский сегодня. Немытая россия больше не страна рабов и господ, а страна рабов и одного хозяина. А хозяин самой страны — Китай. Ниже этого дна уже не постучат. Они таки "на вершине падения". Они не воюют — они истерят. Допились.