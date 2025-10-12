'Империи не прекращают колонизировать, пока их не остановят': канадский сенатор заявил, что мир в Украине возможен только после поражения России

Канадский сенатор Стэнли Кутчер призвал правительство своей страны увеличить инвестиции в так называемую "датскую модель" поддержки украинской армии. Дело в том, что Украине и, наконец, всему цивилизованному миру нужна победа Украины в текущей войне со страной-агрессором Россией.

Только нанеся России поражение на поле боя, удастся установить длительный мир, считает Стэн Кутчер. Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

Что сказал канадский законодатель

"Как бывший историк скажу: длительный мир редко наступает без убедительной победы одной из сторон. Империи не прекращают колонизировать, пока их не остановят. Поэтому договориться через посредников о мире с Россией не удастся. Исторический опыт свидетельствует, что такие соглашения быстро нарушаются", – в частности, сказал он.

Сенатор подчеркнул: единственный возможный путь к миру является победа Украины, и "только когда Россия проиграет, можно будет говорить о мире".

Именно поэтому Стэн Кутчер призвал Канаду увеличить инвестиции в "датскую модель" поддержки ВСУ. Напомним, что это механизм, который позволяет направлять средства государств-партнеров в производство украинского оружия для обеспечения приоритетных потребностей наших защитников.

"Очень хорошо, что Канада уже выделила на это 175 млн долларов, но мы можем увеличить свой вклад", – отметил канадский сенатор.

Отдельно Кутчер побуждает правительство Канады активнее участвовать в инициативе создания воздушного щита над Украиной. По его словам, в 2022 году отказ от закрытия неба Украины теперь позволяет России распространять атаки дронами на страны НАТО и ЕС. То есть, сейчас это уже "вопрос безопасности всей Европы".

Также канадский законодатель призывает Канаду "активнее помогать ускорению вступления Украины в ЕС и НАТО".

О ком речь

Канадский сенатор Стэнли Пол Кутчер – не только историк (хотя именно история его первая специальность). Широкой общественности он более известен как психиатр. Сейчас Стэн Кутчер – почетный профессор психиатрии в Университете Далхаузе. А в сенат Канады он попал в декабре 2018 года.

До этого он занимал должность заведующего кафедрой психиатрии в Университете Далхаузи. Он является членом Канадской академии наук о здоровье и заслуженным членом Канадской психиатрической ассоциации.

Кутчер – канадец первого поколения, рожденный в семье украинских беженцев. Его родители пережили Вторую мировую войну и построили новую жизнь для себя и своих семей именно в Канаде.

