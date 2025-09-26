Дания выделила новый пакет военной помощи для Украины: на что пойдут средства

Дания выделила Украине новую военную помощь на 1,6 млрд крон (около 400 млн евро). Это уже 27-й пакет, предоставленный Копенгагеном Киеву. Часть его средств пойдет на украинский ОПК.

Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщило министерство обороны Дании. Как отметили в ведомстве, выделенные деньги пойдут на так называемую датскую модель помощи Киеву.

На что пойдут выделенные Данией средства

В рамках 27-го пакета помощи Дания выделяет деньги на закупку вооружения у украинских производителей для дальнейшей передачи Силам обороны Украины.

Также часть средств пойдет на "другие формы помощи". Однако минобороны не уточнило, на какие именно.

"Потребность Украины в военной поддержке остается огромной, и один из лучших способов, которым мы можем помочь, – это увеличить вклад в украинскую оборонную промышленность. Именно поэтому сегодня мы дополнительно выделяем почти 1,6 миллиарда крон на так называемую датскую модель", – отметил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

Всего на "датскую модель" в период 2024 – 2027 годов Дания должна выделить около 5,9 млрд крон (более 920 млн евро).

Что такое "датская модель" помощи Украине

В 2024 году партнеры начали закупать оружие для Украины напрямую у отечественных производителей. Первой эту модель ввела Дания, поэтому ее назвали "датской".

Позже к проекту присоединились другие страны: Нидерланды, Швеция, Норвегия, Канада и страны Балтии.

Такая инициатива позволяет одновременно усиливать обороноспособность и поддерживать экономику Украины.

Через "датскую модель" профинансировано производство критически важного вооружения, в частности самоходных артиллерийских установок "Богдана". В 2024 году Дания профинансировала производство 18 таких САУ для Вооруженных сил Украины.

В целом эти закупки направляют на то оружие, которое можно быстро произвести и применять на фронте – в основном это дроны и артиллерия.

В прошлом году по "датской модели" было использовано более 500 млн долларов из общей суммы в 1,5 млрд долларов. Сейчас идет работа по потенциальному расширению возможностей проекта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дании разрешили строительство украинского завода по производству ракетного топлива. Для этого страна нарушила более 20 различных правил и законов. Предприятием будет управлять оборонная компания Fire Point. Запуск предприятия запланирован на 1 декабря 2025 года

