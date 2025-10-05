Уильям Гавриляк: первый мэр-украинец канадского Эдмонтона, которого с полным правом можно назвать народным

Уильям Гавриляк – канадец украинского происхождения – впервые был избран мэром Эдмонтона, административного центра канадской провинции Альберта, когда ему исполнилось 37 лет, и стал одним из самых известных – и популярных у населения – его руководителей. Он также вошел в историю Канады как чиновник, который дольше всего занимал эту должность.

Несмотря на то что политические оппоненты и конкуренты вставляли ему палки в колеса, жители Эдмонтона любили своего мэра, которого с полным правом можно было назвать народным: они ценили его как крепкого хозяйственника, больше других сделавшего для развития Эдмонтона. К тому же он не прятался, как многие, от своих избирателей за закрытыми дверями кабинета с охраной и секретарями, а был всегда открыт для общения. Он часами он обсуждать с жителями города волнующие их вопросы, даже если они обращались к нему не официально, а просто на улице.

После смерти Гавриляка родственники нашли в его бумагах десятки долговых расписок: он охотно "занимал" деньги нуждающимся или просто попавшим в сложную житейскую ситуацию горожанам, но почти никогда не требовал вернуть их обратно.

Путь в новую жизнь

Уильям (Билл) Гавриляк родился 3 октября 1915 года в селении Шандро канадской провинции Альберта в украинской семье. Его отец Василий приехал в Канаду из села Банилов Черновицкой области – в то время территория находилась в составе Австро-Венгрии. Трудно сказать, как сложилась бы его судьба, если бы, еще будучи совсем молодым человеком, он не увидел рекламный плакат, приглашающий украинцев переезжать в Канаду, где много свободной земли, поэтому трудолюбивый человек довольно быстро может встать на ноги.

Такого же мнения придерживался и любимый писатель Василия Иван Франко, который в одном из своих произведений призывал украинцев в поисках лучшей доли ехать на другой континент. На пути в новую жизнь Гавриляку-старшему пришлось столкнуться с препятствиями, о которых он даже не подозревал. Ему даже пришлось украсть паспорта на чужие имена для себя и брата Андрея – иначе молодым людям призывного возраста выехать за границу было нельзя. Сначала они добрались до Германии, а уже оттуда, из Гамбурга, отплыли на переполненном теплоходе в Канаду. До Эдмонтона Гавриляки добирались три (!) недели. На новом месте Василий какое-то время батрачил на немецкого фермера, получая 4 доллара в месяц, но очень быстро обустроил собственную ферму и стал неплохо зарабатывать.

Вскоре Василий перевез в Канаду всю свою украинскую родню, а затем и женился на такой же эмигрантке, как и он сам, – украинке Анастасии. Но Гавриляка-старшего не устраивала жизнь простого фермера, он решил идти в политику, и за десять лет он успел много сделать для города, который стал ему родным: построил городское кладбище, провел в Эдмонтон первую телефонную линию, основал школу и даже стал мировым судьей.

Из фермеров – в политики

А вот на ферме дела пошли неважно: в 1930 году, когда резко упали цены на пшеницу, Василий не смог продать выращенный урожай и его финансовые дела резко пошатнулись. Из-за этого его сын Уильям, окончивший школу с отличием, вынужден был отказаться от поступления на юридический факультет университета, о чем всегда мечтал. Молодому человеку было всего 16 лет, когда он начал работать на семейной ферме, чтобы помочь родителям. Буквально за несколько лет ему удалось стабилизировать материальное положение семьи, но связывать свою жизнь с сельским хозяйством он не собирался. Гавриляк-младший решил попробовать силы в бизнесе и вложил немалую сумму, которую отложил, работая на ферме отца, в производство безалкогольных напитков. В 1948 году Билл стал президентом Ассоциации производителей газированных напитков провинции Альберта, а затем решил баллотироваться в городской совет Эдмонтона.

Мэр Эдмонтона

Правда, получилось у него это только со второго раза, зато на очередных выборах он получил более шестидесяти процентов голосов избирателей и стал мэром родного города. Во время своей первой каденции Гавриляк много занимался строительством жилых домов, что значительно увеличило численность населения Эдмонтона. Всего Гавриляк становился мэром этого города три раза, но дважды вынужден был уйти с поста из-за нечестной игры политических оппонентов. Первый скандал, произошедший в 1958 году, был связан с петицией владельца частного отеля, в которой тот обвинял чиновников городского совета во взятках – документ подписало больше полутысячи горожан. Имя Гавриляка не упоминалось, но поскольку он нес ответственность за своих сотрудников, ему пришлось уйти в отставку. Второй скандал датируется 1964 годом, тогда его заместитель – во время его отсутствия – подписал соглашение со строительной компанией, в которой у Гавриляка был пакет акций. Мэра обвинили в том, что он использует государственную службу, чтобы лоббировать свои бизнес-интересы, и он снова вынужден был отказаться от поста. Более того, он попал под суд – ему запретили занимать должность мэра, но Гавриляк подал апелляцию в Верховный суд и выиграл дело. А жители Эдмонтона, которые считали случившееся провокацией, продолжали поддерживать своего мэра и в очередной раз проголосовали за него на выборах.

Парк Уильяма Гавриляка

Третья каденция Уильяма Гавриляка продлилась недолго – 7 ноября 1975 года мэр Эдмонтона ушел из жизни. Причиной его смерти стал сердечный приступ – дали о себе знать все переживания, связанные с выдвигаемыми против него ложными обвинениями. Любимому народом мэру Эдмонтона было всего 60 лет… Казалось, что провожать его в последний путь вышел весь город – очередь из желающих проститься с ним растянулась на несколько километров.

Жители Эдмонтона чтят его память как градоначальника, который больше других его мэров занимался обустройством города. "Что бы ни делал и где бы ни был, – пошутил как-то Гавриляк, – я все время что-то строю, ремонтирую и убираю мусор". При нем была основана Библиотека Столетия (ныне – Центральная библиотека им. Стенли Миллера), новое современное здание мэрии, планетарий имени королевы Елизаветы, городской зоопарк, мост Грот, разбито несколько парков: Форт-Эдмонтон-Парк, Борден-Парк, Парк Коронации, Мейфер-Парк – сейчас он носит имя Уильяма Гавриляка.