Пока мордор вместе с США кромсают нашу страну вдоль и поперёк (в совершенно прямом смысле этих слов!!!), о чём говорилось в моём предыдущем материале, умные люди предложили отследить ещё один разрез разделения Украины - глобально-ментальный. Упрощу себе задачу, выделив отношение лишь к россии, Штатам, Европе (без Венгрии и т.д.) и КНР.

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Конечно, россию Украина ненавидит и одновременно презирает практически единодушно - за исключением только тех, кому лучше бы [здесь] и не родиться.

Штаты мы теперь не любим тоже - за трусость Байдена и хитровыхитренность Трампа (надежд на которого всё меньше и меньше). Впрочем - не так, безусловно, как мерзкий мордор, да и без особого презрения и даже с какими-то остатками благодарности.

По отношению к Европе наша благодарность, как ни странно, больше; впрочем, больше и презрение, которого она давно и честно заслуживает, ибо зажралась уже так, что частично утратила и разум, и инстинкт самосохранения.

Так что если по 10-бальной шкале, то итоговое (+ минус -) среднее отношение к мордору составляет где-то приблизительно -20, а к US и в целом к Европе где-то по -5 (ведь и они, и она - каждый по-своему нас кинули).

На этом фоне сложно оценить наше отношение к КНР. Чего нет, так это пренебрежения, нет и нелюбви, связанной с предательством, поскольку ничего от неё и не ожидали, хотя есть также понимание того, что и мордор, и северная корея это в определённой степени большая и маленькая именно китайские [ограниченно послушные] бешеные собаки.

Я бы лично поставил Китаю по совокупности что-то около -3 или даже -2, хотя и прекрасно понимаю: будущее наше должно быть, понятно, вместе не с КНР, а с теми, кто пока что, предатели, -5.

Поэтому залогом украинской безопасности является, похоже, объединение интересов Китая и Европы и заинтересованность их обоих в Украине - с учётом, в частности, и того, что согласно новой концепции нацбезопасности Соединённых Штатов их главный враг - не россия, а КНР, при этом главный ПРОШЛЫЙ союзник американцев - Европа, весьма им надоевшая.

Если считать, что белгород и ростов это [пока теоретически] северо-западный Китай, то Украина географически находится как раз между ним и Европой. На стыке цивилизаций. Противоположных, но искусственно временно-тактически объединённых противостоянием Америке. А может - и стратегически?