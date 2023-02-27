'Имеет решающее значение': Порошенко в статье для The Telegraph рассказал, как Запад может ударить по Путину

Петр Порошенко в статье для британского издания The Telegraph призвал Запад ввести более решительные санкции в отношении всего российского энергетического сектора, включая ядерный. Порошенко отмечает: опустошение "энергетического кошелька" российского режима имеет решающее значение для победы Украины. По словам пятого президента, ограничения цены на российские энергоносители недостаточно, чтобы Путин лишился финансовых возможностей для продолжения войны.

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"Опустошение энергетического кошелька России имеет решающее значение для нашего успеха. Торговля энергоносителями лежит в основе власти Путина, угрожая мировому порядку и безопасности. Отказ от российской нефти и газа навсегда сделает страны Европы более устойчивыми и безопасными. Это подорвало бы гибельную стратегию Путина", – пишет Порошенко.

"Есть два способа достичь этого. Во-первых, введя санкции в отношении всего российского энергетического сектора, включая ядерный, и его возможностей в международной торговле. Путин остается смелым из-за своего злонамеренного влияния на европейские и мировые энергетические рынки. После вторжения энергетическая политика Великобритании лишила военную машину Путина 4,5 миллиарда фунтов стерлингов, прекратив импорт газа, нефти и угля, однако Россия все еще зарабатывает примерно 460 миллионов фунтов стерлингов в день из-за международной торговли ископаемым топливом, и мы не можем забывать о вредном влиянии России на ядерные технологии. Он генерирует огромные доходы и десятилетиями помогал России зарабатывать политический капитал", – подчеркивает Порошенко.

Он призвал ввести дополнительные энергетические санкции, чтобы Россия не получала доходы от нефти и газа. "Страны, которые продолжают покупать российское ископаемое топливо, должны платить только цену производства, лишая Путина прибыли. Ограничения цены помогло, но этого недостаточно. Россия также должна быть лишена возможности использовать свой теневой флот танкеров, чтобы избежать санкций и продолжать торговать своей нефтью. Невыносимо, что Россия дошла от продажи менее 3 миллионов баррелей нефти в ноябре до более чем 9 миллионов в прошлом месяце Если мы серьезно настроены ограничить российские доходы, мы должны остановить сотню нефтяных танкеров, которые все еще перевозят российскую нефть, и убедиться, что они никогда этого не будут делать снова. Надо бороться с торговлей российским сжиженным газом, исключив его из экспорта кораблями и закрыв нефтепровод "Дружба". Это два очевидных шага, которые еще не были реализованы через год войны", – отмечает пятый президент.

"Во-вторых, мы должны ускорить переход к зеленой энергетике. Замена ископаемого топлива возобновляемыми источниками является одним из самых эффективных способов усилить энергетическую безопасность Европы и обеспечить независимость свободных стран от поставок энергии со стороны авторитарных антизападных режимов. То, что когда-то касалось только изменения климата, теперь также касается демократии. Европе и миру нужна чистая энергия, чтобы избежать рук Путина. С каждой ветровой турбиной, которую мы построим, и каждой солнечной панелью, которую мы установим, Европа станет менее уязвимой для энергетической войны России", – считает Порошенко.

"Когда мы выиграем войну и будем восстанавливаться, Украина также должна воспользоваться возможностями чистой энергии и зеленых технологий, чтобы создать устойчивую, свободную и преуспевающую нацию", – резюмирует Петр Порошенко.