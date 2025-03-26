'Имеем прекрасный диалог': Ермак заверил, что связи Украины с Белым домом 'возвратились в норму'

Отношения между Киевом и Вашингтоном "нормализовались" после спора лидеров США и Украины во время встречи в Овальном кабинете в конце февраля. Два раунда переговоров о возможном прекращении огня, проведенных в Саудовской Аравии, позволили Киеву продемонстрировать официальным лицам Соединенных Штатов, что они готовы работать с президентом Дональдом Трампом в его стремлении прекратить войну.

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Такое мнение высказал глава Офиса президента Андрей Ермак в комментарии агентству Reuters. Он назвал нормализацию отношений возвращением на верный путь.

Как известно, встреча 28 февраля в Белом доме между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом переросла в спор, в ходе которого президент США и его вице-президент Джей Ди Вэнс заявили, что украинский лидер проявил неуважение.

После этого Киев пытался возобновить отношения с США, в частности во время телефонного разговора между Трампом и Зеленским 19 марта, который Ермак назвал "прекрасной".

"Я думаю, что мы имеем отличный диалог с американцами. Думаю, что мы нормализовали отношения", – сказал глава ОП.

По словам Ермака, на последних переговорах в Саудовской Аравии украинцы "продемонстрировали, что настроены очень серьезно" в вопросе мира и "американцы это поняли".

"Уважаемые американские друзья, вы понимаете, что мы партнеры. Это была наша цель", – сказал Ермак.

При этом он добавил, что Россия "просто играет в игры".

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп провели телефонный разговор. По словам американского лидера, она была "очень хорошей".

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