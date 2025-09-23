'Или действовать, или потерять все': Бербок констатировала, что ООН оказалась на распутье

Организация Объединенных Наций снова оказалась на распутье, как и при создании, когда необходимо выбрать путь развития. Сейчас есть время "или действовать, или потерять все".

Об этом заявила президент Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок во время дебатов 80-й сессии ООН в Нью-Йорке. По ее словам, организация все еще нужна, как и 80 лет назад.

Бербок призвала представить, насколько хуже был бы мир без ООН

"Как и 80 лет назад, мы стоим на перепутье. И именно от нас – от каждого отдельного государства-члена – зависит, отвечаем ли мы тем же лидерам, которые были до нас, будем ли действовать, когда это необходимо, будемли поддерживать принципы нашего устава, будем ли лучшими вместе, покажем людям во всем мире, что эта Организация Объединенных Наций существует сегодня, завтра и в течение следующих восьми десятилетий. Потому что, в конце концов, это страховка жизни для каждой страны", – сказала Бербок.

Президент призвала представить, насколько хуже был бы мир без ООН. Однако сейчас организация, по ее словам, оказалась на политическом и финансовом перепутье, когда есть время "или действовать, или потерять все".

Также Бербок напомнила о подписании Устава ООН в 1945 году, что стало источником надежды для миллионов людей. Этот устав до сих пор актуален, ведь он, как отметила немка, "не подвел", однако "подводят те, кто отказывается его соблюдать".

"Наш Устав силен ровно настолько, насколько сильное желание государств-членов его поддерживать и наказывать тех, кто его нарушает", – отметила Бербок.

Бербок высказалась о лидерстве и ошибках ООН

Президент Генассамблеи подчеркнула, чтонастоящее лидерство заключается не в навязывании собственной воли, а в поднятии других народов. Она назвала "моральным поражением" и "рецептом глобальной нестабильности" тот факт, что сотни миллионов людей до сих пор живут за чертой бедности, подчеркнув, что глобальная нестабильность возникает тогда, когда мир закрывает глаза на эти проблемы.

Бербок признала, что за 80 лет своей истории Организация допускала ошибки и терпела неудачи. В то же время она подчеркнула, что сегодня не время праздновать годовщины, а необходимо работать над повышением эффективности и скорости действий. При этом, по ее словам, недостатки ООН нельзя использовать как аргумент для дискредитации институции. За восемь десятилетий ООН достигла значительных результатов в международной безопасности, гуманитарных миссиях и защите прав человека.

Как сообщал OBOZ.UA, Генассамблея ООН поддержала создание независимого государства Палестина. За Нью-Йоркскую декларацию, которая предусматривает появление новой страны на политической карте мира, проголосовали 142 страны, против выступили 10 государств, включая США и Израиль.

