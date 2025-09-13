Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании Палестинского государства без ХАМАС: что известно

Генассамблея ООН поддержала создание независимого государства Палестина. За "Нью-Йоркскую декларацию", которая предусматривает появление новой страны на политической карте мира, проголосовали 142 страны, против выступили 10 государств, включая США и Израиль.

О результатах голосования говорится в сообщении на сайте ООН. Там указано, что декларация содержит "дорожную карту" для возвращения мира в регион, включающую разоружение ХАМАС и возвращение захваченных им заложников.

Что известно

Голосование за Нью-Йоркскую декларацию о мирном урегулировании вопроса Палестины и реализации принципа создания двух государств состоялось в Генеральной ассамблее ООН в пятницу, 12 сентября. Документ, который был поддержан большинством членов Организации объединенных наций, стал результатом организованной Францией и Саудовской Аравией международной конференции, состоявшейся в июле в штаб-квартире ООН.

За Нью-Йоркскую декларацию проголосовали 142 страны из 193-х, являющихся членами Генассамблеи. Среди них – Украина.

Против выступили 10 государств: США, Израиль, Аргентина, Венгрия, Микронезия, Науру, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Тонга.

Еще 12 стран воздержались.

Перед началом голосования в зале Генассамблеи выступил постоянный представитель Франции в ООН Жером Боннафон. В своем выступлении он отметил, что упомянутая декларация "излагает единую дорожную карту для реализации решения о создании двух государств".

Документ предусматривает немедленное прекращение огня в Газе, освобождение всех удерживаемых там заложников и создание Палестинского государства, которое является одновременно жизнеспособным и суверенным. В дорожной карте также указано о необходимости разоружения ХАМАС и его исключения из управления в Газе, нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, а также упомянуто о коллективных гарантиях безопасности.

"В контексте прекращения войны в Газе, ХАМАС должен положить конец своему правлению в Газе и передать свое оружие Палестинской администрации при международном участии и поддержке, в соответствии с целью суверенного и независимого Палестинского государства", – говорится в декларации.

В Израиле в свою очередь раскритиковали декларацию и ее положения. Представитель этой страны при ООН Дэнни Данон подчеркнул, что "эта односторонняя Декларация не запомнится как шаг к миру, а лишь как еще один пустой жест, который ослабляет доверие к этой Ассамблее". Он добавил, что "ХАМАС является самым большим победителем из любой поддержки здесь сегодня" и объявит это "плодом 7 октября".

"Международная конференция высокого уровня в июле состоялась на фоне войны в Газе и ухудшения перспектив соглашения о создании двух государств. В своем выступлении на открытии Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что "центральным вопросом для мира на Ближнем Востоке является реализация решения о создании двух государств, где два независимых, суверенных, демократических государства – Израиль и Палестина – живут бок о бок в мире и безопасности", – напомнили в ООН.

Известно, что голосование предшествует предстоящему саммиту ООН под совместным председательством Эр-Рияда и Парижа 22 сентября в Нью-Йорке, на котором президент Франции Эммануэль Макрон пообещал официально признать Палестину. Несколько других стран сделали аналогичные обещания. Израиль назвал запланированное признание Палестинского государства "призом за террор".

