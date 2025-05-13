'Их не интересует население': Ступак объяснил, почему в Кремле замахнулись на Одессу

Сегодня имперские аппетиты России не уменьшаются, страна-агрессор имеет цель захватить Одессу. Однако для врага это крайне проблематично сделать военным путем, поэтому единственным выходом для оккупантов является попытка расшатать ситуацию внутри этого региона.

Видео дня

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. Он добавил, что первоочередной целью захвата Одессы является не русскоязычное население, а лишение Украины выхода к морю.

"Почему именно Одесса? Понятно, что их не интересует русскоязычное население. Они их убивают, им на них наплевать. Кремль хочет, во-первых, лишить Украину выхода к морю, во-вторых – забыть об аннексии Приднестровья, а в-третьих – создать угрозу для Евросоюза, НАТО", – отметил эксперт.

Ступак отметил, что агенты, которых подсылает Россия для разведки информации являются достаточно неквалифицированными, а для более профессиональной реализации вражеских планов в Кремле не хватает ресурсов.

"Если еще пять лет назад можно было говорить о том, что эти планы плюс-минус относятся к земле, ведь АТО была, но люди ездили на оккупированные территории, железнодорожное сообщение было, и в Москве могли черпать информацию, то сейчас им приходится черпать информацию из ограниченных ресурсов. Такого доступа к власти в Украине, который был раньше, у них уже нет. На местах их агентура неквалифицированная. Какого-то безработного попросили, он пошел, что-то посмотрел... Это абсолютно не тот уровень. Это должен быть уровень областной администрации, или Офиса президента, или Кабмина, или какого-то министерства. Так что, думаю, планы у них есть, но для реализации ресурсов точно нет", – пояснил бывший сотрудник СБУ.

На вопрос эффективно ли украинские государственные органы власти очищены от агентов влияния Кремля сегодня, Ступак ответил, что достаточно эффективно, однако отметил, что такие люди еще есть.

Среди них кто-то залег на дно, а против кого-то нет достоверных данных. В частности, есть лица, которых вербуют, это корректировщики, наводчики огня.

"Например, есть телеграм-бот "Типичная Одесса". Они просто неприкрыто собирают информацию о результатах прилетов по городу Одесса. Они говорят: бросайте нам все фото и видео, мы все прекрасно обрежем, никто не догадается. И там полная лента прилетов по Одессе. У него около 260 тысяч подписчиков. Я понимаю, что большая часть из них – жители Одессы и области. Но, если зайти в профиль этого паблика, можно увидеть, что он зарегистрирован в Роскомнадзоре. Вот так они работают", – пояснил Ступак.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 1 мая, российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед", в нескольких районах города прогремели взрывы. В результате ударов зафиксировано много повреждений гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов. Погибли два человека, еще 15 получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!