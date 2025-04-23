'Игра на руку Кремлю': языковой омбудсмен раскритиковал заявление Уиткоффа о русскоязычности оккупированных регионов

Заявления спецпосланника президента Соединенных Штатов на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа о том, что страна-агрессор Россия может претендовать на пять регионов Украины, учитывая их якобы русскоязычность, неуместны. Они не только не отвечают всем международным соглашениям, но и далеки от подлинного положения дел.

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Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Языковой омбудсмен подчеркнул, что кремлевские лозунги о "защите русскоязычных" и "русскоязычных территориях" "никогда не будут поддержаны ни в Украине, ни в США".

"Хочу предостеречь, что разговоры о языке, особенно нашими союзниками, не отвечают и нашим международным соглашениям, и тем договорам, которые у нас есть. То, на чем настаивает российская пропаганда, абсолютно недопустимо ни для рядовых граждан США, ни для цивилизованного мира", – сказал Креминь.

Как сообщал OBOZ.UA, Стив Уиткофф сразу после очередной встречи с российским диктатором заявил, что в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, части которых оккупированы Россией, а также в оккупированном Крыму местные жители говорят на русском языке. Поэтому можно разрешить оккупантам зафиксировать свой контроль над этими территориями Украины.

На самом деле, как отметил Креминь, ситуация в языковом плане в Украине из-за войны войны кардинально изменилась, и эти изменения начались не в 2022, а в 2014 году. И несмотря на то, что на оккупированных территориях Россия пытается проводить политику русификации, там жители все равно предпочитают украинский язык.

"За 11 лет войны в Украине существенно восстановилась языковая картина. И сегодня подавляющее большинство граждан Украины независимо от региона, будь то юг, это восток, или это запад Украины, предпочитает украинский язык и в официальных сферах общественной жизни, и в частном общении. В свою очередь, с 2014 года фиксируются многочисленные случаи "лингвоцида", а также унижение людей и уничтожение национальной идентичности, мы это продолжаем фиксировать на территориях под временной оккупацией", – сказал он.

Креминь напомнил, что нынешний американский президент Дональд Трамп одним из первых подписал указ о предоставлении английскому языку статуса единого государственного.

"То, что заложено в основу президентского указа Трампа о языке, лежит и в основе украинской Конституции, которой определено украинский (язык) как единый государственный, который консолидирует украинское общество, укрепляет национальную идентичность и, собственно, является основной угрозой для российской пропаганды и ее попыток защитить так называемых "русскоязычных", – считает языковой омбудсмен.

Напомним, недавно Тарас Креминь обратился к родителям школьников и призвал их быть сознательными в ответственности за языковое воспитание детей. Языковой омбудсмен отметил, что обеспечение полноценного использования украинского языка в образовании – вопрос национальной безопасности.

Ранее мы рассказывали, из каких конкретно регионов Украины поступило больше всего жалоб о нарушении языкового закона.

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