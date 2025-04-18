'Путин зациклен на украинских территориях': Уиткофф после переговоров с диктатором заявил, что Россия может получить 'некоторые регионы'

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Россия может получить часть украинских территорий в рамках потенциального мирного плана. По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин "зациклен на украинских территориях".

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Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal после поездки в Москву. По его словам, во время разговора с Путиным он был "зациклен на украинских землях".

Уиткофф предположил, что Россия может претендовать на некоторые из пяти регионов, которые Кремль называет своими, но необязательно на все.

Он также предположил, что Украину могут меньше волновать те регионы, которые являются русскоязычными.

"Когда вы начинаете рассматривать эти пять регионов – Россия заинтересована в них, и, кстати, Украина тоже, – но если часть из них в основном русскоязычные, то, возможно, Украину они могут меньше волновать?" – сказал Уиткофф.

Путин считает Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области частью РФ. Украина не признает эти территории российскими. Президент Зеленский неоднократно заявлял, что ни одна из них не будет отдана.

WSJ отмечает, что, если команда Трампа будет пытаться давить на Киев с требованием уступок, Зеленский окажется перед тяжелым выбором – потерять поддержку либо США, либо украинского общества. Любой из этих вариантов будет выгоден Путину.

Как ранее писал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп 17 апреля заявил, что Штаты ожидают ответ России относительно мирного плана уже на этой неделе. И после этого будут приниматься соответствующие решения.

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