Идея из параллельного мира: у Зеленского объяснили, почему Москва является законной военной целью Украины

Член комитета ВР по нацбезопасности и представитель президента Украины в парламенте Федор Вениславский обескуражен требованиями западных партнеров получить от Киева гарантии о ненападении на территорию России в случае получения пакетов военной помощи с дальнобойным оружием. Такая идея кажется ему абсурдной на фоне того, что именно Москва отдала приказ бомбить и крушить мирные украинские города.

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Свою позицию он заявил в интервью изданию BILD. Учитывая, что именно в России находятся склады с боеприпасами, которые будут использованы против Украины, мнение международных экспертов выглядит, по меньшей мере, странной.

"Эта идея из параллельного мира. Россия атакует мирные украинские города со своей территории, как и из Беларуси. Являются ли места, где Россия хранит свои ракеты, законными военными целями? Конечно, нет вопросов", – уверен политик.

При этом Вениславский подчеркнул, что это вовсе не означает немедленной атаки по российским городам по приказу Генштаба ВСУ. Однако именно военные должны принимать такие решения, обусловленные стратегической необходимостью.

"Любой командный центр РФ является законной военной целью, даже если он расположен в Москве. И сейчас ясно только одно: пока наши западные партнеры не проявляют решимости, украинцы гибнут, проливается кровь", – заключил он.

Напомним, что накануне министр обороны Резников заявил, что Украина остро нуждается в дальнобойных ракетах, чтобы перехватить стратегическое превосходство на фронте. Чтобы получить согласие западных партнеров на их получение, Киев заверил, что никаких ударов по территории РФ производить ими не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вениславский также назвал точное число танков от западных партнеров, которого будет достаточно для контрнаступления ВСУ на захватчиков, осадивших украинские земли.