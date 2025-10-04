'Холод как оружие': Сибига резко отреагировал на российский удар по энергетике и призвал мир к действиям

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал мир к действиям на фоне того, что страна-агрессор РФ активизировала атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Все это происходит во время снижения температуры в Украине – Россия традиционно пытается использовать холод как оружие.

Видео дня

Об этом Сибига написал в соцсети Х 3 октября. Он сообщил, что прошлой ночью Россия устроила массированную атаку на нашу энергетическую инфраструктуру в Харьковской и Полтавской областях. Враг использовал 60 беспилотников и 35 ракетам, включая баллистические.

Это была самая большая российская атака на нашу газодобычу с начала войны. Она нанесла значительный ущерб.

"Россия снова пытается использовать холод как оружие в своей геноцидной войне против украинского народа. Это преступление подпадает под действие статьи II (c) Конвенции о геноциде. Мы призываем международное сообщество действовать решительно", – подчеркнул Сибига.

Он отметил: Украине нужны дополнительные средства противовоздушной обороны для защиты энергосети, а также дальнобойное вооружение для уничтожения российских средств террора.

Также нам нужна немедленная энергетическая помощь, включая дополнительные объемы энергоресурсов, чтобы помочь Украине пережить четвертую военную зиму во время полномасштабной агрессии России.

Глава МИД подчеркнул – пришло время построить общий европейский воздушный щит – Украина и европейские партнеры должны действовать вместе.

"Мы можем вместе противостоять российским угрозам, независимо от того, где они возникают, будь то российские удары по украинской энергетической системе, или нарушение воздушного пространства в странах Балтии и Северной Европы, Польши, Румынии и остальной Центральной Европы. Ни одна страна не должна самостоятельно противостоять российским беспилотникам и ракетам, и мы можем обеспечить совместную защиту, если объединим усилия", – резюмировал министр.

Что известно о последних атаках РФ по энергетике

Россия в ночь на 3 октября снова ударила по украинской энергетике. На Сумщине удары продолжились и днем – без света оставался город Шостка и 38 населенных пунктов Шосткинской громады.

В Полтавской и Харьковской областях серьезно пострадала газодобыча. В Черниговской области в то же время продолжали действовать графики почасовых отключений света.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что россияне пытаются нанести как можно больший ущерб энергетической инфраструктуре накануне отопительного сезона. Только в последнем комбинированном ударе по газовым объектам враг выпустил 35 ракет, и лишь половину удалось сбить.

Также вследствие обстрела российских террористов без электроэнергии осталась часть Донецкой области. Обесточены Дружковка и Константиновка. Кроме того, свет исчез в некоторых районах Краматорска.

Как сообщал OBOZ.UA, зимой в Киеве и в других регионах ожидаются ограничения электроэнергии, поскольку Россия будет продолжать бить по энергетической инфраструктуре. Ситуация будет тяжелой, но контролируемой, заявил глава совета украинской Ассоциации возобновляемой энергетики, доктор технических наук Станислав Игнатьев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!