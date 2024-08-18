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Блог | Харрис — Трамп: счёт голосов по состоянию на сейчас и его динамика
В начале июля Трамп опережал Байдена в 7 ключевых (ибо переменчивых) штатах с общим счётом 68:25, если иметь в виду голоса от этих штатов в коллегии, которая формально и выбирает президента.
Сейчас из тех же штатов за Трампа остался лишь 1 (Невада), и он проигрывает в этих штатах Харрис 6:87.
Это — те 93 голоса в коллегии из 538 членов, которые традиционно являются решающими, ведь со всеми остальными обычно всё известно заранее (и там примерное равенство).
Безусловно, всё ещё может снова измениться, но пока что динамика именно такова: с 25:68 демократы сделали всего за полтора месяца 87:6.
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