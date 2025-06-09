ГУР под руководством Буданова задает 'шпионские стандарты' в мире – СМИ

Главное управление разведки Минобороны Украины стоит за рядом самых успешных диверсионных и разведывательных операций последних лет. В частности, речь идет о ликвидации военных РФ, диверсионных действиях в Африке и Сирии и уничтожении боевой техники в российских тылах.

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ГУР, которое возглавляет генерал-лейтенант Кирилл Буданов, не боится пересекать "красные линии" на трех континентах – от окраин Москвы до африканских пустынь. Об этом пишет онлайн-издание Euromaidan Press.

На счету гуровцев – боевые корабли ВМС РФ, уничтоженные в Черном море, российские генералы, которые планировали "трехдневную" победу, ядерные бомбардировщики и наемники "Вагнера".

Рост ГУР как мощной спецслужбы происходил постепенно и при поддержке ЦРУ. Первым известным результатом стала операция в августе 2016 года, когда спецподразделение ГУР провело рейд в оккупированном Крыму. В бою были ликвидированы полковник Роман Каменев, один из командиров ФСБ в Крыму, и сержант Семен Сычев.

"Эта перестрелка в Крыму сформировала не только тактику, но и идентичность современных украинских разведывательных служб. Миссия, которую выполняли оперативники из украинского подразделения Буданова, завершилась смертью командира российского спецназа, который также был сыном генерала. Впоследствии подразделение, уже известное своей дерзостью, приняло новый символ: сову с мечом, пронзающую сердце России", – пишет Euromaidan Press.

Сегодня деятельность ГУР вышла далеко за пределы Украины, хотя украинские разведчики выполняли глобальные миссии еще до 2021 года. Так, во время падения Кабула ГУР осуществило рискованную операцию по эвакуации, спасая около 700 человек за шесть рейсов, в том числе граждан Украины. Гуровцы сопровождали конвои через контролируемые талибами улицы в аэропорт, часто пешком и подвергаясь смертельной опасности.

В конце 2024 года ГУР направило около 20 опытных операторов БПЛА и около 150 FPV-дронов сирийским повстанцам для помощи в борьбе против режима Асада и его российских союзников. Таким образом было осуществлено предыдущее обещание Буданова о том, что Украина будет отслеживать российских военных преступников в любой части мира.

В Африке ГУР оказывало информационную поддержку в операциях по ликвидации наемников "Вагнера" в Судане и Мали, в частности, при участии гуровцев была осуществлена засада в Мали, в результате которой погибли 84 российских наемника.

Euromaidan Press отмечает, что от Сирии до Судана и глубоко внутри самой России расширение "теневой" войны ГУР является частью кампании Украины, направленной на дезорганизацию врага и ослабление влияния Москвы. Осуществив ряд смелых операций, украинские разведчики превзошли даже Моссад, который долгие годы считался шпионским эталоном. Сегодня "золотые стандарты" разведки всему миру демонстрирует ГУР.

"Рост влияния Украины от Африки до Ближнего Востока четко сигнализирует Западу: Россия гораздо слабее, чем он представляет. Даже в разорванном войной Афганистане Москва больше не считается неприкосновенной – ее все чаще рассматривают не как глобальную силу, а как мишень для ударов беспилотников Киева. В ближайшие годы разведывательные службы НАТО будут смотреть на своих украинских коллег не как на учеников, а как на равных", – заключает издание.