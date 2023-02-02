Грузия 'отмалчивалась' в начале вторжения, а сейчас хочет присоединиться к предстоящей победе над Россией, – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал выдвинутые Грузией условия к предстоящему мирному договору между Украиной и РФ. Он напомнил о том, как страна "отмалчивалась" в начале полномасштабного вторжения России почти год назад.

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Тогда Грузия проигнорировала призывы к совместной борьбе с агрессором. Об этом Данилов сказал в среду, 1 февраля, в эфире телемарафона "Єдині новини".

Теперь же Тбилиси хочет присоединиться к предстоящей победе над РФ.

"Сегодня я услышал заявление президента Грузии, которая считает, что мы будем подписывать с Россией какие-то мирные соглашения. Что-то там нафантазировала себе, что мы должны включить туда ту часть Грузии, которую оккупировала РФ в 2008 году", – сказал секретарь СНБО.

Когда же в начале полномасштабной войны Данилов призывал Грузию помочь Украине, она "в лице этих же лиц отмолчалась", отметил он.

Напомним: президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия должна отказаться от территорий ее страны в рамках возможного мирного соглашения, которое должно быть заключено с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Грузия отказалась оказывать помощь военного типа Украины, поскольку не хочет быть вовлечена в конфликт. Вице-премьер Тея Цулукиани заявила, что не может допустить того, чтобы Грузию, ее народ и государство снова "втянули" в войну.

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