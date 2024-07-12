Гройсман о саммите НАТО: 'Коллективная решимость союзников эволюционирует медленнее, чем нужно'

Бывший премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман прокомментировал декларацию саммита НАТО. Он назвал решение альянса "шагом вперед с точки зрения союзников" и отметил, что в то же время оно является свидетельством того, что "их коллективная решительность эволюционирует медленнее, чем нужно".

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Свою позицию Гройсман опубликовал на своей странице в Facebook.

По его мнению, поддержка со стороны союзников в виде вооружений и ресурсов, безусловно, заслуживает благодарности. Но если бы НАТО хватало решимости, "россия уже была бы побеждена".

"Мы действительно сделали еще один шаг. И продолжающаяся реальная поддержка со стороны союзников в виде вооружений и ресурсов безусловно заслуживает нашей благодарности. И если бы у НАТО было больше таких лидеров как Байден и Стармер, россия уже была бы побеждена", - написал Гройсман.

Он также одобрил тот факт, что альянс называет Китай стратегическим фактором, способствующим России.

По мнению Гройсмана, декларация саммита НАТО свидетельствует, что союзники четко осознают масштаб и глубину российской угрозы глобальной безопасности. Но они также должны понять, что война, которую ведет Украина с Россией, – это и их война.

"Поражение России так же должно быть неотвратимым, как и наше членство в НАТО, а НАТО должна признать, что это их война, а не только война Украины", – подытожил Гройсман.