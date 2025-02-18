Говорили о гарантиях безопасности для Украины: Порошенко онлайн принял участие в саммите ЕНП

Петр Порошенко по приглашению президента ЕНП Манфреда Вебера принял участие онлайн в чрезвычайном саммите Европейской народной партии. Цель саммита – обсуждение гарантий безопасности для Украины после завершения войны.

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Об этом сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

Порошенко также поблагодарил европейских лидеров за поддержку, которую они выразили после введения незаконных санкций против лидера партии.

В этот критический момент важно обеспечить четкую координацию подходов и действий Украины и Европы для защиты наших общих интересов в переговорном процессе. Обсудили результаты чрезвычайного саммита европейских лидеров в Париже и риски американо-российских переговоров в Саудовской Аравии", – отмечает пятый президент.

Порошенко сообщил, что призвал усилить переговорные позиции Украины, гарантировать место и решающую роль Украины и Европы за переговорным столом, зафиксировать общие красные линии будущих мирных инициатив. Он продолжает бороться за интересы нашего государства.

"Отдельно поблагодарил европейских лидеров за поддержку в контексте несправедливых действий власти", – резюмирует Петр Порошенко.