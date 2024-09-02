Готовы прибегнуть к радикальным методам: 'Евросолидарность' требует отозвать Безуглу из комитета нацбезопасности и обороны

Депутаты фракции "Европейская солидарность" требуют от руководства Верховной Рады отозвать Марьяну Безуглу из комитета по нацбезопасности и обороне. Они готовы прибегнуть к радикальным методам, вплоть до блокировки трибуны, чтобы их требование было выполнено.

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Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко. Она отметила, что свое требование депутаты озвучили на согласительном совете.

Также депутаты фракции требуют исправить ошибки мобилизационного закона, чтобы сделать невозможным мобилизацию ограниченно пригодных украинцев в возрасте от 18 до 25 лет.

Кроме того, как подчеркнула Геращенко, в последнее время возникает очень много вопросов и к министру обороны Рустему Умерову.

"Предлагаем на час вопросов к правительству пригласить министра обороны господина Умерова, слишком много вопросов по ситуации с обеспечением ВСУ и фронта", - подчеркнула Ирина Геращенко.