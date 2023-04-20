Готовим новые подразделения пограничников: Зеленский о поездке на Волынь

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина сейчас готовит новые подразделения, которые будут состоять из бойцов-пограничников. Они присоединятся к активным действиям по противодействию агрессору.

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Об этом Зеленский сказал в среду, 19 апреля, в вечернем обращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Его он записал в поезде, возвращаясь с рабочей поездки на Волынь.

"Сегодня был на Волыни, у наших пограничников, на границе, в частности, с Беларусью. Обустройство границы, защита, развитие пограничной территории – много вопросов. Волынь демонстрирует настоящую прочность, и это чувствуется в том, как регион усиливает безопасность всего государства", – сказал гарант.

В Волынской области он также провел совещание с руководителями региона, местными правоохранителями, военными и всеми, кто отвечает за безопасность и социальное состояние региона. В ходе встречи было принято решение о реализации нескольких инфраструктурных проектов, которые усилят Волынь, обеспечат рабочие места и экономический рост.

"Продолжаем готовить и наши международные шаги не только на эту неделю, а в целом на ближайшее время. Защита Украины, международная повестка, основанная на правилах, остается вопросом номер один глобальной повестки дня", – добавил президент.

Сегодня глава государства отметил работу защитников украинского неба – Воздушные силы и соответствующие подразделения других родов войск. Зеленский отметил, что на уровне государства сейчас делается все, чтобы наращивать возможность защищаться от российских ударов.

"Системы ПВО и другое оружие для защиты неба уже сейчас у нас, в Украине, очень серьезные. Но должны быть – и, уверен, будут – еще более мощные. Спасибо всем, кто своей точностью и быстротой обеспечивает эффективность для всего оружия, которое появилось у нашего государства!" – сказал он.

Отдельно гарант отметил воинов 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" и мобильные огневые группы 164-й Слободской радиотехнической бригады воздушного командования "Восток", защищавшие небо над рядом регионов Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский в среду, 19 апреля, прибыл в Волынскую область. В рамках визита он встретился с военнослужащими Государственной пограничной службы на границе с Беларусью и Польшей, а также заслушал доклады насчет ситуации в регионе.

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