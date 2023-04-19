"Для меня честь сегодня быть здесь": Зеленский прибыл на Волынь и заслушал доклады о ситуации в регионе. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 19 апреля, прибыл в Волынскую область. В рамках визита он встретился с военнослужащими Государственной пограничной службы на границе с Беларусью и Польшей, а также заслушал доклады о ситуации в регионе.
Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Он также опубликовал видео поездки (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Для меня честь сегодня быть здесь, поблагодарить наших пограничников за защиту государственной границы. За защиту нашего государства в Бахмуте. Знаю, как крепко вы там стояли, держали Бахмут", – заявил глава государства.
Он добавил, что украинцы гордятся такими сильными пограничниками.
"Сохраните силу, справедливость и ярость, которая есть у нас при защите нашего государства. Всем только Победы!" – пожелал президент.
Зеленский также рассказал, что провел совещание в Волынской области, во время которого заслушал доклады об обстановке в зоне ответственности оперативной группировки войск "Волынь" и готовности подразделений к выполнению задач, а также о мерах по усилению границы в регионе.
По его словам, во время совещания обсуждались социально-экономическая и актуальная ситуация с безопасностью на Волыни, обустройство фортификационных и оборонных инженерных сооружений, обустройство и охрана границы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 18 апреля Владимир Зеленский посетил Авдеевку, которую пытаются окружить войска РФ. Он заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" и вручил награды защитникам.
– На Донетчине президент посетил раненых воинов в госпитале. Он пожелал им скорейшего выздоровления, поблагодарил за службу и вручил награды им и медикам.
– Также глава государства посетил Полтаву, где провел совещание относительно ситуации в регионе и готовности военных подразделений к выполнению задач.
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