Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду посетит Украину – СМИ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен намерен прибыть в Украину с официальным визитом в среду, 6 сентября. В Киеве он встретится с президентом Владимиром Зеленским.

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Об этом сообщило издание ZN, ссылаясь на дипломатические источники в Белом Доме. Журналистам пока не известно, какая повестка дня у американского партнера и каковы цели его визита.

Напомним, в прошлом месяце глава МИД Украины Кулеба провел телефонный разговор с Блинкеном. Политики акцентировали на необходимости укрепления дальнобойного потенциала Украины системами ATACMS.

Как сообщал OBOZREVATEL, апофеозом союзнических отношений США и Украины был продемонстрирован в феврале этого года, когда президент Штатов Байден прибыл в Киев. Его визит не был анонсирован заранее, прогулка по Крещатику вместе с украинским лидером Зеленским буквально "взорвала" мировые СМИ.