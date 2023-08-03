'Горжусь вами, воины': Зеленский показал фото шеврона, который получил от защитников Украины в Ивано-Франковске

Президент Украины Владимир Зеленский посетил бойцов 45-го отдельного стрелкового батальона, находящихся на лечении в Ивано-Франковске. Глава государства подчеркнул, что гордится воинами и для него честь добавить их шеврон на доску в моем кабинете.

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Украинский лидер поделился соответствующими кадрами в своем Telegram. По его словам, 45 батальон принимал участие в боях на Севере и Востоке Украины.

"Отраженные штурмы врага и удержанные позиции – это подвиг, это спасенная жизнь, спасенная Украина. Горжусь вами, воины! И благодарю вас!" – отметил президент.

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