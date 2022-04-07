Глава разведки России пожаловался, что США хотят сделать для РФ в Украине 'второй Афганистан'

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что США якобы пытаются затянуть так называемую "спецоперацию" Кремля в Украине. По его словам, НАТО стремится превратить украинское государство для россиян в "подобие Афганистана".

Об этом Нарышкин написал в статье для кремлевского журнала "Национальная оборона", текст которой приводят росСМИ. В духе российской пропаганды глава разведки пожаловался на то, что Соединенные Штаты якобы используют "самые подлые методы" для создания в Украине "террористического подполья".

По мнению Нарышкина, "западные элиты" якобы используют войну в Украине ситуацию для "ликвидации своего среднего класса". Представитель страны, страдающей от инфляции вследствие санкций за агрессию, заявил, что в Европе якобы готовятся ввести продуктовые карточки и отключить отопление "под предлогом оказания помощи украинскому народу".

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Кроме того, Нарышкин традиционно обвинил страны Запада в "русофобии" и назвал "спецоперацию", которая оказалась настоящим геноцидом украинского народа, "моментом истины" для "русского мира".

Глава российской разведки утверждает, что РФ создает "многополярный мир", от которого якобы "выиграют все".

"В настоящий момент прямо на наших глазах разворачивается принципиально новый этап европейской и мировой истории. Его суть – в крахе однополярного мира и системы международных отношений", – заявил Нарышкин, добавив, что данная система якобы основана на праве США "разрушать другие государства".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российские оккупанты убили в Украине 167 детей. Еще 279 получили ранения разной тяжести. В Офисе Генпрокурора отметили, что цифры не окончательны, так как количество жертв на оккупированных территориях и местах боевых действий сейчас неизвестна.