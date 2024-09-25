'Где деньги, Билли': почему США притормозили свое участие в выделении Украине 50 млрд и при чем здесь Венгрия

Лидеры стран G7 в июне договорились о коллективном займе Украины в размере 50 млрд долларов, подкрепленном будущими доходами от замороженных российских активов. Планировалось, что ЕС и США предоставят по 20 млрд., а еще 10 млрд. разделят между собой Великобритания, Канада и Япония. Учитывая выборы в Штатах, которые тенью Трампа тяготеют над дальнейшей судьбой Украины, эти 50 миллиардов должны были стать заменителем США при негативном развитии событий. Но сегодня долгожданный план помощи Украине за российские деньги находится во взвешенном состоянии, поскольку Соединенные Штаты и Европа все еще пытаются договориться о том, как получить этот кредит.

Видео дня

Для выдачи средств под залог будущих доходов США потребовали гарантии от ЕС, что российские активы будут заморожены в течение длительного времени. В настоящее время ЕС продлевает санкции каждые полгода. Еврокомиссия предложила увеличить этот срок несколько раз, но Венгрия блокирует продление срока санкций. Наши большие друзья сообщили, что намерены вернуться к этому вопросу только после выборов в США, которые запланированы на 5 ноября. Но в таком случае план на 50 млрд не будет принят до конца года, а Украине в 2025 году, по данным МВФ и правительству страны, грозит бюджетный дефицит в 38 млрд. К тому же нет никаких гарантий, что лидер Венгрии Орбан снова не заблокирует соглашение.

О происходящем вокруг кредита для Украины за счет замороженных российских финансов – в материале OBOZ.UA.

США пока "вне игры"

С первого дня полномасштабной войны Украина потребовала конфискации российских денег на Западе. Партнеры месяцами размышляли над тем, как использовать 300 миллиардов долларов из замороженных активов Центробанка РФ, чтобы это выглядело законно, прилично и не навредило их экономикам. После того, как европейцы высказали оговорку о законности прямого захвата активов, они все же согласились, что можно было бы обеспечить кредит в размере 50 миллиардов долларов потоком процентов, которые они приносят. Решение должно было предоставить Украине большое вливание средств без прямой помощи из бюджетов США и европейских стран.

Особенно актуален этот пакет из-за потенциальных политических изменений в Соединенных Штатах, где поддержка Украины может пошатнуться, если бывший президент Дональд Трамп победит на президентских выборах в ноябре.

Однако как сегодня отмечают в США, участие страны в выделении 50 миллиардов долларов для Украины, в рамках решения G7, осложнилось из-за юридических вопросов. Европейский Союз, где хранится большинство активов Центробанка, РФ обязан каждые шесть месяцев возобновлять санкции, заморозившие активы России. При этом постоянное продление санкций создает юридические проблемы с механизмом выдачи кредита Украине. Вашингтон потребовал железных гарантий того, что российские деньги останутся заблокированными, пока Россия не выплатит репарации. В Белом доме отмечают, что существует определенный риск, связанный с ссудой, если ЕС не изменит свои законы о санкциях.

Сегодня европейские чиновники обсуждают возможность продления периода пересмотра санкций на более длительный срок, чем 6 месяцев, но пока из этого ничего не вышло. На этом фоне в США все активнее заявляют о проблемах выделения помощи Украине из замороженных активов России.

И снова Венгрия

Большинство стран Евросоюза и Европейская Комиссия поддерживают идею заморозить активы России сразу на срок от 36 месяцев до нескольких лет вместо существующих 6 месяцев, чтобы успокоить США. Именно такой порядок не позволит одной стране-члену (например, Венгрии) помешать ЕС сохранить активы замороженными в течение длительного времени. Однако и это решение требует единодушного одобрения всех 27 стран-членов Евросоюза, а это означает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня все еще держит в своих руках ключи от внешней политики ЕС – а также от разблокирования помощи Украине со стороны США. И Орбан, который в прошлом много раз наложил вето на поддержку Украины со стороны ЕС, блокирует такое продолжение. Представители Венгрии сообщили дипломатам ЕС, что страна намерена вернуться к этому вопросу только после выборов в США 5 ноября, намекая, что ждут победы Трампа, который не согласится на такой кредит для Украины.

Без этого соглашения Европейский Союз не может выполнить условия, требуемые Соединенными Штатами для полноценной реализации кредита. В таком случае план на 50 млрд. не будет принят до конца года, а по данным МВФ и правительства страны, Украине в 2025 году грозит бюджетный дефицит в 38 млрд. долларов.

Европа двигается вперед без США

Учитывая очередное вето Венгрии, остальные страны Евросоюза решили реализовать план Б, предусматривающий привлечение кредита для Украины без участия США – и без одобрения Венгрии. Схема будет подкреплена всеобщим бюджетом ЕС. Такой шаг потребует поддержки большинства, а не единогласия, что лишит Будапешт права вето. В ЕС отмечают, что хотя исходная схема, предусматривающая участие США, остается планом А, им нужна альтернатива, если Будапешт сохранит вето и после выборов в США.

Во время последнего визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа предложит Украине кредит в размере 35 миллиардов евро (около 39 миллиардов долларов) под залог замороженных российских активов. Европейские лидеры заявили, что кредит будет предоставлен без участия США, поскольку переговоры между американскими и европейскими официальными лицами в последние дни зашли в тупик.

Погасить кредит в 39 млрд долларов планируется за счет процентов от замороженных активов российского Центрального банка. Европейцы заявляют, что существует риск, что падение ставок может снизить стоимость доходов по этим активам, но они все же идут на такой шаг.

Страны-члены ЕС и Европарламент должны будут проголосовать по объявленному кредиту. Если предложение наберет нужное количество голосов, а нужно простое большинство, то Брюссель намерен выделить средства до конца года.

Конечно, тот факт, что в ЕС все еще не могут унять Орбана, вызывает раздражение. С другой стороны, намерение предоставить кредит свидетельствует о том, что Евросоюз справляется с задачей возможного превращения в доминирующего союзника Украины.

Украина ждет полноценного решения

"Поскольку даже конфискация процентов от замороженных российских миллиардов для Запада беспрецедентна, ведь раньше так никогда не делали, конечно есть несколько моментов, которые все еще влияют на это решение. Во-первых, правовая составляющая. То есть стран, которые заморозили, а затем передали эти российские активы, рискуют вступить в судебные споры с РФ, которая с большой вероятностью может начать этот процесс. И поэтому настолько важно, чтобы все это было скоординировано, чтобы Соединенные Штаты приняли в этом процессе полноценное участие", – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA выразил эксперт по внешней и политике безопасности Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Второй важный момент, по мнению Александра Хары, как для европейцев, так и для американцев – сохранение доверия к их финансовым системам. Именно поэтому они пытаются это сделать так, чтобы не иметь негативных политических и экономических последствий. Чтобы не навредить себе, не открыть какие-либо прецеденты, которые в стратегическом плане принесут им большой вред.

Понятно, что Украина ожидает, что наши партнеры должны принять окончательное решение и начать полноценный этот процесс, который они планировали завершить до конца этого года. Во-первых, нам нужны эти деньги, а во-вторых, все понимают, что к власти может прийти Трамп и тогда эти средства нам понадобятся еще больше, чтобы продолжать борьбу против России. Поэтому я надеюсь, что эти факторы все же подтолкнут всех к принятию окончательного решения в пользу Украины", – отметил Александр Хара.