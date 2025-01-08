ГБР передало в суд дело Дубинского и его экс-помощника, организовавшего незаконное пересечение границы другому лицу. Видео

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт по делу народного депутата Александра Дубинского и его бывшего помощника, которых обвиняют в организации незаконной переправки другого лица через государственную границу Украины. Преступную схему разоблачили еще в ноябре 2023 года.

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За совершенные преступления фигурантам грозит до 7 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По информации правоохранителей, народный депутат в сговоре со своим бывшим помощником, ныне работающим руководителем общественной организации "Медиаоборона", в августе 2022 года организовал незаконный выезд за границу брата своей гражданской жены. Родственник сожительницы народного избранника выехал из Украины в Молдову на автомобиле через один из пропускных пунктов.

В качестве основания для пересечения границы им были предоставлены документы, внесенные в систему "Шлях". Речь идет о выписке из распоряжения Киевской областной военной администрации о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозку для нужд ВСУ.

В ГБР отметили, что разрешение мужчина получил по заказу Вышгородской районной военной администрации при содействии нардепа и аффилированной с ним общественной организации. Также следствие установило, что после пересечения границы мужчина трудоустроился на иностранном морском судне, никаких перевозок для нужд ВСУ не осуществлял и вернулся в Украину в конце 2022 года после завершения контракта.

В ходе расследования этого факта правоохранители выяснили, что мужчина успел еще и второй раз воспользоваться разработанной нардепом и его сообщником противоправной схемой, после чего не возвращался в Украину. В частности, в 2023 году он выехал за границу как волонтер по идентичным документам от КОВА на основании ходатайства общественной организации.

Кроме того выяснилось, что на самом деле мужчина, по указанию народного депутата, должен был прибыть в Кишинев и ждать дальнейших инструкций по транспортировке личного элитного авто народного избранника с автостоянки международного аэропорта столицы Молдовы в столицу Австрии Вену.

Действующий народный депутат и глава общественной организации обвиняются в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Напомним, в декабре 2024 Киевский апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции, признав народного депутата Украины Александра Дубинского виновным в совершении административного правонарушения. Апелляционные жалобы самого Дубинского и его защитника были отклонены.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ и ГБР заявили, что собрали доказательства того, что Дубинский вел информационно-подрывную деятельность в пользу РФ. Парламентарию сообщили о подозрении в госизмене.

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