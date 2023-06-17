Делегация африканских стран во главе с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой побывала в Киеве для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках инициативы по прекращению российско-украинской войны. В состав этой делегации входили президент Сенегала Маки Солом, а также лидеры Замбии и Коморских островов, премьер-министр Египта, бывший премьер-министр Уганды и глава канцелярии президента Конго. После переговоров с украинской стороной африканская делегация отправилась в Петербург для встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным, после чего у неё будет полное представление об официальных позициях Киева и Москвы относительно африканской инициативы и возможностях прекращения войны.

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Африканская делегация проинформировала официальный Киев и потом Москву о ситуации на континенте после начала российско-украинской войны, который страдает от роста мировых цен на продовольствие и зерно, а также от негативного влияния на всю мировую торговлю. Глава делегации африканских стран считает, что война и санкции против России, являющейся основным торговым партнером континента, негативно сказались на экономике и средствах существования континента. Таким образом, африканские страны привержены продвижению идеи мира и побуждению сторон к переговорному процессу в рамках дипломатической деятельности. Делегации африканских стран подготовили проект предложений по укреплению доверия. Есть несколько важных предложений с точки зрения африканских стран. Во-первых, вывод российской армии с украинской территории, во-вторых, вывод из Беларуси российского тактического ядерного оружия, в-третьих, приостановка исполнения ордера на арест Владимира Путина, выданного Международным уголовным судом, и в-четвертых, ослабление западных санкции против Российской Федерации. Африканские страны считают это не мирным планом, а мерами по созданию рамок прекращения огня, что, по их мнению, будет способствовать укреплению доверия. Проект этого документа предусматривает, что соглашение о прекращении боевых действий может быть достигнуто позже, а также должно включать переговоры между Россией и Западом, на которых должны быть рассмотрены вопросы систем вооружений средней дальности, тактического ядерного оружия и систем биологического оружия. Перед приездом в Киев африканский руководитель делегации Рамафоса провел телефонные переговоры с Председателем КНР Си, Президентом России Путиным и Генеральным секретарем ООН Гутерришем, а также во время своего приезда в Варшаву 15 июня с.г. с Президентом Польши А.Дудой. Позицию африканских стран поддержал Китай.

Несколькими днями ранее Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с Президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, в ходе которого сообщил собеседнику, что любой, кто помогает агрессору оружием, становится участником со всеми вытекающими последствиями. В то же время Киев считает необходимым вывести российскую армию со всех украинских территорий, захваченных российской стороной с помощью применения силы. Эти территории должны быть безоговорочно возвращены Украине как первый шаг к началу мирных переговоры. При этом в африканском документе ничего не предусмотрено об ответственности лиц, развязавших войну против Украины, и лиц, совершивших военные преступления на временно оккупированных украинских территориях, что необходимо в соответствии с действующим международным правом и статьями ряда международных конвенций, сторонами которых являются Россия, Украина и страны Африки. Кроме того, должно быть видение гарантий финансовой компенсации Украине с российской стороны, которая принесла украинскому народу убытки на сотни миллиардов долларов. И, конечно же, мы должны помнить о формуле мира, которая остановит повторение российской агрессии против Украины или других соседних стран. Эта формула уже существует и была представлена ​​украинским президентом на саммите лидеров двадцати самых развитых стран мира, который прошёл осенью прошлого года в Индонезии.

Дело в том, что африканские страны испытали на себе негативные последствия российско-украинской войны только потому, что Москва начала крупнейшее после Второй мировой войны военное вторжение против страны, основавшей ООН. Агрессивная война России против Украины принесла не только неудобства в жизнь многих африканских стран, но и разрушила значительную часть украинской экономики, унесла тысячи мирных украинских жизней, принесла несчастье миллионам гражданам Украины. Никто не хочет окончания войны так быстро, как Украина, но оно должно быть таким, чтобы Россия не смогла начать новую войну опять и в короткие сроки. Поэтому только судебное преследование организаторов этой войны, получение военных репараций и гарантий безопасности для Украины может стать платформой для прекращения этой кровопролитной войны, которую бы Кремль не повторил через несколько лет. Во время пребывания в Киеве завыли сирены, по столице стреляли российские крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Было уничтожено все шесть "Калибров" и все шесть так называемых Москвой несбиваемых "Кинжалов". Таким образом, члены африканской делегации смогли почувствовать на себе то, что ежедневно чувствует каждый мирный житель Украины и города Киева, и реальную цену своей мирной инициативы.

После окончания войны с Россией только членство в НАТО может обеспечить наибольшую безопасность Украине. Вступление Украины в НАТО уже поддержали 20 стран-членов Альянса, которые считают, что Организация станет только сильнее после присоединения к объединённым вооруженным силам украинской армии. Интеграция Украины в НАТО позволит создать мощную систему безопасности для всей Европы. После российского военного вторжения в Украину Североатлантический пакт не может быть только оборонительной организацией, поскольку он должен адаптироваться к геополитическим потрясениям и новым вызовам. Кремль и Владимир Путин хотят возобновить практику территориальных аннексий чужих территорий, что грозит полной дестабилизацией Европы. Москва стала реальной угрозой для Запада, а её территориальная экспансия угрожает соседним странам-членам ЕС и НАТО. Российское вторжение в Украину может полностью разрушить существующую систему безопасности, которая создавалась годами. У стран Центральной и Восточной Европы есть основания опасаться России, которая также может начать против них военное нападение. Если РФ перехватит стратегическую инициативу, то она может начать вторжение в Молдову и страны Балтии. Украина должна получить глобальную поддержку, чтобы Российская Федерация пережила полное стратегическое фиаско. Поэтому на следующем саммите Альянса в Вильнюсе (11-12 июля 2023 г.) Киев рассчитывает получить реальный конкретный месседж относительно евроатлантической интеграции страны. Европа вместе с Украиной может защититься от русского медведя и вернуть его домой назад в Сибирь.