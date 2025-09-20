Гарантии безопасности и справедливый мир: Ермак рассказал, какие важные вопросы обсудил с Рубио

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в субботу, 20 сентября, провел разговор с государственным секретарем США, исполняющим обязанности советника президента Штатов по вопросам национальной безопасности Марко Рубио. Она состоялась накануне важной встречи президентов Украины и Соединенных Штатов Америки в Нью-Йорке.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп должны встретиться уже на следующей неделе. Об этом Ермак сообщил в Telegram.

"Поблагодарил американскую сторону за последовательную и конструктивную поддержку, направленную на прекращение российской войны против Украины", – написал он.

О чем говорили Ермак и Рубио

Политики среди прочего обсудили подготовку гарантий безопасности для Украины. Этот вопрос является очень важным для нашего государства.

Речь шла и о двусторонних отношениях Украины и Соединенных Штатов, а именно о расширении сотрудничества в военной, оборонной и экономической сферах.

"Вместе с Марко Рубио отметили важность предстоящей встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа как части постоянного диалога двух лидеров, направленного на достижение справедливого мира", – написал Ермак.

Напомним, что, как заявил Рубио, переговоры Зеленского и Трампа могут состояться во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Госсекретарь отметил, что американский лидер имел "множество телефонных разговоров с Путиным и многочисленные встречи с Зеленским".

По его словам, Трамп продолжает рассматривать возможность выступить посредником в достижении мирного соглашения между Украиной и Россией с участием диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 сентября Андрей Ермак также провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио. Тогда они говорили о российских обстрелах, гарантиях безопасности и санкциях против РФ.

